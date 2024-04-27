Україна може повернути собі ініціативу на фронті завдяки допомозі від США, – Financial Times

Журналісти вважають, що допомога від США допоможе змінити ситуацію на фронті. Україна може переламати її на свою користь, але все ж російський наступ триватиме.

Олександр Сирський заявив, що оперативно-стратегічна обстановка складна і може загостритися. Державі потрібні ракети, боєприпаси, військова техніка, і, що важливо, все це має надходити вчасно.

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Допомога від США критично важлива

Голосування в Конгресі стало значним моральним стимулом для Києва, який тепер сподівається на сприятливий перебіг подій, щоб відновити свої позиції на полі бою,

– мовиться в матеріалі.

Україна тисла на Конгрес, Зеленський говорив, що може програти у війні. На спікера Джонсона вплинули невтішні дані американської розвідки, а Росія ніби зумисне демонструвала, на що здатна, закидаючи Україну ракетами.

Медійники зауважують, що поки Росія переважає. Тому слід максимально обмежити її перевагу, не залишити окупантам часу на просування.

Буде менше проблем з мобілізацією

На думку авторів матеріалу, Україна матиме менше проблем з охочими воювати, адже тепер не буде нестачі боєприпасів. Аргумент "а чим воювати" розіб'ється об американську допомогу. Іще не треба буде економити снаряди, як роблять це на фронті зараз. Часто солдати підпускають ворога ближче, щоб ударити по ньому влучніше, бо другого шансу вистрілити може не бути.

Європа також може збільшити підтримку. Наприклад, Ріші Сунак пообіцяв пакет допомоги розміром 500 мільйонів фунтів стерлінгів. І час від часу з різних країн лунають заяви про виділення додаткової допомоги.

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Які проблеми є в України

Очевидно, що Росія продовжуватиме свій наступ. Україна змушена утримувати позиції, а не рухатися вперед. Для цього будують укріплення, а також міркують, як замінити виснажених військових на передовій, і залучити більше людей до війська. Та в будь-якому випадку швидких змін тут не буде – новачків треба підготувати.

"Хоча українські збройні сили не хочуть повністю віддавати ініціативу і хочуть, щоб росіяни почали турбуватися про власні позиції, а не зосереджувалися на тому, як краще атакувати українські, пройде ще деякий час, перш ніж вони матимуть сили, щоб почати звільняти значні території", – пишуть у статті.

Держава має оговтатися від важкого початку року та дочекатися зброї – обіцяних постачань із Заходу і нарощування виробництва.

У FT зазначають, що Україна має проблеми з командуванням, які тягнуться з літнього контрнаступу 2023 року – того самого, про який Росія знала заздалегідь. А тому конче треба показати перемоги у війні, доки посаду президента США не обійняв Трамп. Щоб "виправдати допомогу".

Утім, навіть якщо до влади прийдуть республіканці, немає певності, що Путін переможе. Трамп може запропонувати мирний план, але ані Зеленський, ані Путін його не приймуть.

Що слід робити Силам оборони

Атакувати військові цілі ворога, – на жаль, тільки безпілотниками. Можна і треба атакувати нафтопереробні заводи та інші "об'єкти, які мають певну стратегічну цінність". Використати ATACMS або Storm Shadow на території Росії не вдасться.

Проте на окупованій українській території, включно з Кримом, є багато військових об'єктів, що мають відношення до Росії... Ініціатива у війні може знову повернутися в бік України,

– підсумували у Financial Times.