Світ ніяк не відреагував: Кучма розповів, що дозволило Путіну розпочати війну проти України
Джерело:The Guardian
Другий президент України прокоментував події російсько-української війни. Він розповів про те, коли у Кремлі з'явилися імперські настрої та пояснив, що все ж таки розв'язало руки російському диктатору.
Колишній український президент Леонід Кучма висловився щодо ймовірності перемовин із Путіним. Він також розповів, що перші ознаки ревізіоністських амбіцій Кремля з'явилися ще у 2003 році.
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Імперіалістичні плани Москви
У 2003 році Путін, як новий російський президент, пред'явив претензії на невеликий острів Тузла в Чорному морі між Кримом і материковою частиною Росії. Але на той момент лідер Кремля відступив.
Втім, у 2008 році російські війська увійшли до Грузії.
Було вкрай неприємно, що світ ніяк не відреагував. Він мовчав. Путін зрозумів, що може робити все, що завгодно, тому що принципової реакції не було,
– розповів Кучма.
За його словами, російський диктатор ще тоді дав чіткий сигнал того, що він має намір розширити кордони Росії за допомогою сили.
Воєнні злочини Росії в Україні: останні новини
- Росіяни проводять рейди на окупованих територіях з перших днів захоплення українських міст і сіл. Часто це трапляється напередодні їхніх свят або перед приїздом високопосадовців з Росії. Це сильно впливає на українців, бо психологічно ситуація є дуже складною. Чимало українців уже декілька разів були у полоні росіян.
- Водночас окупанти активно моніторять інтернет та шукають тих, хто має позицію, яка відрізняється від їхньої. Окрім того, росіяни постійно проводять обшуки. Окупанти постійно перевіряють телефони. Вони переглядають підписки у телеграмі та фейсбуці. Загарбники навіть можуть змусити видалити "Дію" чи додаток для мобільного банкінгу.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець озвучив офіційну інформацію про кількість викрадених дітей з території України. За його словами, наразі є цифра у понад 19 540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Станом на зараз українська влада має багато ініціатив щодо повернення дітей. Втім, зараз мало інструментів, щоб забрати всіх депортованих.