Мир никак не отреагировал: Кучма рассказал, что позволило Путину начать войну против Украины
Источник:The Guardian
Второй президент Украины прокомментировал события российско-украинской войны. Он рассказал о том, когда в Кремле появились имперские настрои и объяснил, что все-таки развязало руки российскому диктатору.
Бывший украинский президент Леонид Кучма высказался по поводу вероятности переговоров с Путиным. Он также рассказал, что первые признаки ревизионистских амбиций Кремля появились еще в 2003 году.
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Империалистические планы Москвы
В 2003 году Путин, как новый российский президент, предъявил претензии на небольшой остров Тузла в Черном море, который находится между Крымом и материковой частью России. Но в тот момент лидер Кремля отступил.
Впрочем, в 2008 году российские войска вошли в Грузию.
Было очень неприятно, что мир никак не отреагировал. Он молчал. Путин понял, что может делать все что угодно, потому что принципиальной реакции не последовало,
– рассказал Кучма.
По его словам, российский диктатор еще тогда дал четкий сигнал о том, что он намерен расширить границы России с помощью силы.
Военные преступления России в Украине: последние новости
- Россияне проводят рейды на оккупированных территориях с первых дней захвата украинских городов и сел. Часто это случается накануне их праздников или перед приездом чиновников из России. Это сильно влияет на украинцев, потому что психологически ситуация очень сложная. Многие украинцы уже несколько раз были в плену россиян.
- В то же время оккупанты активно мониторят интернет и ищут тех, кто имеет позицию, которая отличается от их. Кроме того, россияне постоянно проводят обыски. Оккупанты постоянно проверяют телефоны. Они просматривают подписки в телеграмме и фейсбуке. Захватчики даже могут заставить удалить "Дию" или приложение для мобильного банкинга.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец озвучил официальную информацию о количестве похищенных детей с территории Украины. По его словам, сейчас есть цифра более чем в 19 540 официально подтвержденных депортированных украинских детей. По состоянию на сегодняшний день украинская власть имеет много инициатив по возвращению детей. Однако сейчас мало инструментов, чтобы забрать всех депортированных.