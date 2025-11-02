Атака "Шахедами", вибухи у Росії: хронологія 1348 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1348 день. Росія не полишає спроб захопити наші території та здійснювати терор цивільного населення України. ЗСУ продовжують давати відсіч ворогу по всій лінії фронту.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 2 листопада, повідомляє 24 Канал.
Голова ОВА написав у своєму телеграм-каналі про те, що під атаку потрапив сам обласний центр. Є пошкодження у житловому секторі. Попередньо, минулося без постраждалих. Усі деталі зʼясовуються, Відомо, що 2 людей постраждали внаслідок удару: 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Без світла залишилось 58 тисяч абонентів. У мережі повідомляють, що дрони уразили Туапсинський морський нафтовий термінал "Роснєфті". За попередньою інформацією, внаслідок атаки спалахнув глибоководний причальний комплекс ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе" (причали № 1А та № 1Б), він є "нафтопірсом" Туапсинського НПЗ біля берега. Була інформація про вибухи в Алчевську, що на території тимчасово окупованої Луганської області. У мережі повідомляють вибухи у Курській області, гучно було у Желєзногорську, розташованого на північному заході регіону. Є кадри, на яких видно спалахи. Припускають, що відбулося влучання у місцеву підстанцію. Водночас повідомляють і про влучання у Туапсе, що у Краснодарському краї. Вибухи також дійшли до російського Орла. Своєю чергою у Липецькій області лунають сирени.
