00:49, 2 листопада

У мережі повідомляють вибухи у Курській області, гучно було у Желєзногорську, розташованого на північному заході регіону. Є кадри, на яких видно спалахи. Припускають, що відбулося влучання у місцеву підстанцію.

Водночас повідомляють і про влучання у Туапсе, що у Краснодарському краї.

Вибухи також дійшли до російського Орла. Своєю чергою у Липецькій області лунають сирени.