Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 2 листопада, повідомляє 24 Канал.

04:25, 2 листопада

Росія атакувала Запоріжжя

Голова ОВА написав у своєму телеграм-каналі про те, що під атаку потрапив сам обласний центр.

Є пошкодження у житловому секторі. Попередньо, минулося без постраждалих. Усі деталі зʼясовуються,
– зазначив Федоров.

Відомо, що 2 людей постраждали внаслідок удару: 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Без світла залишилось 58 тисяч абонентів.

02:52, 2 листопада

У мережі повідомляють, що дрони уразили Туапсинський морський нафтовий термінал "Роснєфті".

За попередньою інформацією, внаслідок атаки спалахнув глибоководний причальний комплекс ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе" (причали № 1А та № 1Б), він є "нафтопірсом" Туапсинського НПЗ біля берега.

00:50, 2 листопада

Була інформація про вибухи в Алчевську, що на території тимчасово окупованої Луганської області.

00:49, 2 листопада

Над Росією гримлять вибухи

У мережі повідомляють вибухи у Курській області, гучно було у Желєзногорську, розташованого на північному заході регіону. Є кадри, на яких видно спалахи. Припускають, що відбулося влучання у місцеву підстанцію.

Водночас повідомляють і про влучання у Туапсе, що у Краснодарському краї.

Вибухи також дійшли до російського Орла. Своєю чергою у Липецькій області лунають сирени.