Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 2 листопада, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Тримаємо Покровськ і Мирноград, – Сирський розповів деталі звільнення Добропільського виступу
Голова ОВА написав у своєму телеграм-каналі про те, що під атаку потрапив сам обласний центр. Є пошкодження у житловому секторі. Попередньо, минулося без постраждалих. Усі деталі зʼясовуються, Відомо, що 2 людей постраждали внаслідок удару: 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Без світла залишилось 58 тисяч абонентів. У мережі повідомляють, що дрони уразили Туапсинський морський нафтовий термінал "Роснєфті". За попередньою інформацією, внаслідок атаки спалахнув глибоководний причальний комплекс ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе" (причали № 1А та № 1Б), він є "нафтопірсом" Туапсинського НПЗ біля берега. Була інформація про вибухи в Алчевську, що на території тимчасово окупованої Луганської області. У мережі повідомляють вибухи у Курській області, гучно було у Желєзногорську, розташованого на північному заході регіону. Є кадри, на яких видно спалахи. Припускають, що відбулося влучання у місцеву підстанцію. Водночас повідомляють і про влучання у Туапсе, що у Краснодарському краї. Вибухи також дійшли до російського Орла. Своєю чергою у Липецькій області лунають сирени.
Росія атакувала Запоріжжя
– зазначив Федоров.
Над Росією гримлять вибухи
Голова ОВА написав у своєму телеграм-каналі про те, що під атаку потрапив сам обласний центр.
Є пошкодження у житловому секторі. Попередньо, минулося без постраждалих. Усі деталі зʼясовуються,
Відомо, що 2 людей постраждали внаслідок удару: 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Без світла залишилось 58 тисяч абонентів.
У мережі повідомляють, що дрони уразили Туапсинський морський нафтовий термінал "Роснєфті".
За попередньою інформацією, внаслідок атаки спалахнув глибоководний причальний комплекс ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе" (причали № 1А та № 1Б), він є "нафтопірсом" Туапсинського НПЗ біля берега.
Була інформація про вибухи в Алчевську, що на території тимчасово окупованої Луганської області.
У мережі повідомляють вибухи у Курській області, гучно було у Желєзногорську, розташованого на північному заході регіону. Є кадри, на яких видно спалахи. Припускають, що відбулося влучання у місцеву підстанцію.
Водночас повідомляють і про влучання у Туапсе, що у Краснодарському краї.
Вибухи також дійшли до російського Орла. Своєю чергою у Липецькій області лунають сирени.