2 ноября, 06:35
6

Атака "Шахедами", взрывы в России: хронология 1348 дня войны

Ирина Марцияш

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1348 день. Россия не оставляет попыток захватить наши территории и осуществлять террор гражданского населения Украины. ВСУ продолжают давать отпор врагу по всей линии фронта.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 2 ноября, сообщает 24 Канал.

04:25, 02 ноября

Россия атаковала Запорожье

Председатель ОВА написал в своем телеграмм-канале о том, что под атаку попал сам областной центр.

Есть повреждения в жилом секторе. Предварительно, обошлось без пострадавших. Все детали выясняются,
– отметил Федоров.

Известно, что 2 человека пострадали в результате удара: 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. Без света осталось 58 тысяч абонентов.

02:52, 02 ноября

В сети сообщают, что дроны поразили Туапсинский морской нефтяной терминал "Роснефти".

По предварительной информации, в результате атаки вспыхнул глубоководный причальный комплекс ООО "РН-Морской терминал Туапсе" (причалы № 1А и № 1Б), он является "нефтепирсом" Туапсинского НПЗ у берега.

00:50, 02 ноября

Была информация о взрывах в Алчевске, что на территории временно оккупированной Луганской области.

00:49, 02 ноября

Над Россией гремят взрывы

В сети сообщают взрывы в Курской области, громко было в Железногорске, расположенного на северо-западе региона. Есть кадры, на которых видно вспышки. Предполагают, что произошло попадание в местную подстанцию.

В то же время сообщают и о попадании в Туапсе, что в Краснодарском крае.

Взрывы также дошли до российского Орла. В свою очередь в Липецкой области раздаются сирены.

 

 

 

 

 