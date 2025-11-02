Атака "Шахедами", взрывы в России: хронология 1348 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1348 день. Россия не оставляет попыток захватить наши территории и осуществлять террор гражданского населения Украины. ВСУ продолжают давать отпор врагу по всей линии фронта.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 2 ноября, сообщает 24 Канал.
Председатель ОВА написал в своем телеграмм-канале о том, что под атаку попал сам областной центр. Есть повреждения в жилом секторе. Предварительно, обошлось без пострадавших. Все детали выясняются, Известно, что 2 человека пострадали в результате удара: 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. Без света осталось 58 тысяч абонентов. В сети сообщают, что дроны поразили Туапсинский морской нефтяной терминал "Роснефти". По предварительной информации, в результате атаки вспыхнул глубоководный причальный комплекс ООО "РН-Морской терминал Туапсе" (причалы № 1А и № 1Б), он является "нефтепирсом" Туапсинского НПЗ у берега. Была информация о взрывах в Алчевске, что на территории временно оккупированной Луганской области. В сети сообщают взрывы в Курской области, громко было в Железногорске, расположенного на северо-западе региона. Есть кадры, на которых видно вспышки. Предполагают, что произошло попадание в местную подстанцию. В то же время сообщают и о попадании в Туапсе, что в Краснодарском крае. Взрывы также дошли до российского Орла. В свою очередь в Липецкой области раздаются сирены.
Россия атаковала Запорожье
– отметил Федоров.
Над Россией гремят взрывы
