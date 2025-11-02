Атака "Шахедами", взрывы в России: хронология 1348 дня войны

04:25, 02 ноября

Председатель ОВА написал в своем телеграмм-канале о том, что под атаку попал сам областной центр.

Есть повреждения в жилом секторе. Предварительно, обошлось без пострадавших. Все детали выясняются,

– отметил Федоров.

Известно, что 2 человека пострадали в результате удара: 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. Без света осталось 58 тысяч абонентов.