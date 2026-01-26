Усе тільки погіршується: командир "Ульфа" відверто розповіла, що відбувається на фронті
- Росія суттєво переважає у повітрі, що ускладнює роботу українських сил на фронті, зокрема через активність дронів FPV.
- Також росіяни мають більше дронів, КАБів, у низку населених пунктів практично неможливо потрапити, хоч вони й під контролем України.
Росія продовжує тиснути на полі бою та не планує зупинятися. Попри активізацію мирних переговорів ситуація на фронті дуже важка, евакуація ускладнена, а піхотинці перебувають на позиціях тривалий час.
Як розповіла 24 Каналу керівниця медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова, спостерігається тенденція до погіршення. Перебувати у деяких населених пунктах, які не окуповані, все одно практично неможливо, заїзд надзвичайно ускладнений.
У чому суттєво переважає Росія?
Наприклад, Новопавлівка, Межова перебувають під контролем України. Так само Покровськ, який ніхто не подає як втрачений у 2025 році. Втім потрапити на ці території та перебувати там – дуже проблематично.
Порівнюючи з попереднім роком, ворог суттєво переважає нас в небі. Переважає у розвідці, ударними дронами, "Шахеди", FPV – літають, як у себе вдома. Це не дає можливості працювати.
Коли ми ще стояли стабом в Межовій – це було в районі 20 – 25 кілометрів від самої лінії зіткнення. У нас FPV літали над стабпунктом, нищили машини. Тому не російська піхота змусила нас піти, не наближеність до лінії зіткнення, а саме FPV вижили нас звідти,
– розповіла керівниця медичної служби "Ульф".
Отже, у 2025 році погіршилося те, що росіяни у таких випадках переважають на лінії фронту. Неважливо скільки кілометрів розділяє від ЛБЗ – дрони просто не дають тобі ні заїхати, ні виїхати, ні розгорнутися. Хоч стабілізаційний пункт тепер в іншому місці, але тут все одно літають безпілотники.
"Ми звідти вийдемо, коли нас знову почнуть кошмарити FPV. Це не питання, як швидко лінія фронту до нас дійде. На жаль, ми вже не можемо дозволити собі зосереджуватись у хатах. Ми маємо "закопуватися" в землю", – додала Аліна Михайлова.
Логістично це значно важче. Це велике навантаження на наші сили та засоби тому легше точно не стає, стає важче.
Що відбувається на Донеччині?
У Росії обмежені ресурси для того, щоб повністю захопити територію Донбасу. Втім основа просування ворога – необмежений особовий склад, який запускають на позиції. Кількість окупантів збільшується у Покровську та Мирнограді, а серйозною проблемою для України є авіація противника.
Власні великі втрати не зупиняють Росію. Близькість до кордону дозволяє ворогу швидко підвозити резерви. Наразі окупанти концентруються біля Лиману, але вже не кидають солдатів у бій натовпом. В України там також зосереджені серйозні ресурси.
Головною умовою Росії залишається контроль над усім Донбасом. Окупанти посилаються на зустріч між Трампом і Путіним в Анкориджі, де нібито про це домовлялися. Без виходу ЗСУ з Донеччини Кремль відмовляється продовжувати переговори. Україна такий варіант відкидає.