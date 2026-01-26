Усе тільки погіршується: командир "Ульфа" відверто розповіла, що відбувається на фронті

Росія продовжує тиснути на полі бою та не планує зупинятися. Попри активізацію мирних переговорів ситуація на фронті дуже важка, евакуація ускладнена, а піхотинці перебувають на позиціях тривалий час.

Як розповіла 24 Каналу керівниця медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова, спостерігається тенденція до погіршення. Перебувати у деяких населених пунктах, які не окуповані, все одно практично неможливо, заїзд надзвичайно ускладнений.

У чому суттєво переважає Росія?

Наприклад, Новопавлівка, Межова перебувають під контролем України. Так само Покровськ, який ніхто не подає як втрачений у 2025 році. Втім потрапити на ці території та перебувати там – дуже проблематично.

Порівнюючи з попереднім роком, ворог суттєво переважає нас в небі. Переважає у розвідці, ударними дронами, "Шахеди", FPV – літають, як у себе вдома. Це не дає можливості працювати.

Коли ми ще стояли стабом в Межовій – це було в районі 20 – 25 кілометрів від самої лінії зіткнення. У нас FPV літали над стабпунктом, нищили машини. Тому не російська піхота змусила нас піти, не наближеність до лінії зіткнення, а саме FPV вижили нас звідти,

– розповіла керівниця медичної служби "Ульф".

Отже, у 2025 році погіршилося те, що росіяни у таких випадках переважають на лінії фронту. Неважливо скільки кілометрів розділяє від ЛБЗ – дрони просто не дають тобі ні заїхати, ні виїхати, ні розгорнутися. Хоч стабілізаційний пункт тепер в іншому місці, але тут все одно літають безпілотники.

"Ми звідти вийдемо, коли нас знову почнуть кошмарити FPV. Це не питання, як швидко лінія фронту до нас дійде. На жаль, ми вже не можемо дозволити собі зосереджуватись у хатах. Ми маємо "закопуватися" в землю", – додала Аліна Михайлова.

Логістично це значно важче. Це велике навантаження на наші сили та засоби тому легше точно не стає, стає важче.

Що відбувається на Донеччині?