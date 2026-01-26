Все только ухудшается: командир "Ульфа" откровенно рассказала, что происходит на фронте
- Россия существенно преобладает в воздухе, что затрудняет работу украинских сил на фронте, в частности из-за активности дронов FPV.
- Также россияне имеют больше дронов, КАБов, в ряд населенных пунктов практически невозможно попасть, хотя они и под контролем Украины.
Россия продолжает давить на поле боя и не планирует останавливаться. Несмотря на активизацию мирных переговоров ситуация на фронте очень тяжелая, эвакуация затруднена, а пехотинцы находятся на позициях длительное время.
Как рассказала 24 Каналу руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова, наблюдается тенденция к ухудшению. Находиться в некоторых населенных пунктах, которые не оккупированы, все равно практически невозможно, заезд чрезвычайно затруднен.
В чем существенно преобладает Россия?
Например, Новопавловка, Межевая находятся под контролем Украины. Так же Покровск, который никто не подает как потерянный в 2025 году. Впрочем попасть на эти территории и находиться там – очень проблематично.
По сравнению с предыдущим годом, враг существенно преобладает нас в небе. Преобладает в разведке, ударными дронами, "Шахеды", FPV – летают, как у себя дома. Это не дает возможности работать.
Когда мы еще стояли стабом в Межевой – это было в районе 20 – 25 километров от самой линии соприкосновения. У нас FPV летали над стабпунктом, уничтожали машины. Поэтому не российская пехота заставила нас уйти, не приближенность к линии соприкосновения, а именно FPV выжили нас оттуда,
– рассказала руководитель медицинской службы "Ульф".
Итак, в 2025 году ухудшилось то, что россияне в таких случаях преобладают на линии фронта. Неважно сколько километров разделяет от ЛБЗ – дроны просто не дают тебе ни заехать, ни выехать, ни развернуться. Хоть стабилизационный пункт теперь в другом месте, но здесь все равно летают беспилотники.
"Мы оттуда выйдем, когда нас снова начнут кошмарить FPV. Это не вопрос, как быстро линия фронта до нас дойдет. К сожалению, мы уже не можем позволить себе сосредотачиваться в домах. Мы должны "закапываться" в землю", – добавила Алина Михайлова.
Логистически это значительно труднее. Это большая нагрузка на наши силы и средства поэтому легче точно не становится, становится труднее.
Что происходит в Донецкой области?
У России ограниченные ресурсы для того, чтобы полностью захватить территорию Донбасса. Впрочем основа продвижения врага – неограниченный личный состав, который запускают на позиции. Количество оккупантов увеличивается в Покровске и Мирнограде, а серьезной проблемой для Украины является авиация противника.
Собственные большие потери не останавливают Россию. Близость к границе позволяет врагу быстро подвозить резервы. Сейчас оккупанты концентрируются возле Лимана, но уже не бросают солдат в бой толпой. В Украине там также сосредоточены серьезные ресурсы.
Главным условием России остается контроль над всем Донбассом. Оккупанты ссылаются на встречу между Трампом и Путиным в Анкоридже, где якобы об этом договаривались. Без выхода ВСУ из Донецкой области Кремль отказывается продолжать переговоры. Украина такой вариант отвергает.