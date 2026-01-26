Все только ухудшается: командир "Ульфа" откровенно рассказала, что происходит на фронте

Россия продолжает давить на поле боя и не планирует останавливаться. Несмотря на активизацию мирных переговоров ситуация на фронте очень тяжелая, эвакуация затруднена, а пехотинцы находятся на позициях длительное время.

Как рассказала 24 Каналу руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова, наблюдается тенденция к ухудшению. Находиться в некоторых населенных пунктах, которые не оккупированы, все равно практически невозможно, заезд чрезвычайно затруднен.

В чем существенно преобладает Россия?

Например, Новопавловка, Межевая находятся под контролем Украины. Так же Покровск, который никто не подает как потерянный в 2025 году. Впрочем попасть на эти территории и находиться там – очень проблематично.

По сравнению с предыдущим годом, враг существенно преобладает нас в небе. Преобладает в разведке, ударными дронами, "Шахеды", FPV – летают, как у себя дома. Это не дает возможности работать.

Когда мы еще стояли стабом в Межевой – это было в районе 20 – 25 километров от самой линии соприкосновения. У нас FPV летали над стабпунктом, уничтожали машины. Поэтому не российская пехота заставила нас уйти, не приближенность к линии соприкосновения, а именно FPV выжили нас оттуда,

– рассказала руководитель медицинской службы "Ульф".

Итак, в 2025 году ухудшилось то, что россияне в таких случаях преобладают на линии фронта. Неважно сколько километров разделяет от ЛБЗ – дроны просто не дают тебе ни заехать, ни выехать, ни развернуться. Хоть стабилизационный пункт теперь в другом месте, но здесь все равно летают беспилотники.

"Мы оттуда выйдем, когда нас снова начнут кошмарить FPV. Это не вопрос, как быстро линия фронта до нас дойдет. К сожалению, мы уже не можем позволить себе сосредотачиваться в домах. Мы должны "закапываться" в землю", – добавила Алина Михайлова.

Логистически это значительно труднее. Это большая нагрузка на наши силы и средства поэтому легче точно не становится, становится труднее.

Что происходит в Донецкой области?