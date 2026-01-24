Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, объяснив, хватает ли врагу ресурса на основных направлениях боевых действий. Он отметил, к каким действиям прибегают россияне на фронте.

Читайте также Российское наступление на Запорожье и еще один прорыв врага на Сумщину: как изменилась линия фронта за неделю

Почему россияне постоянно отходят, чтобы пополнить свои подразделения?

Трегубов отметил, что основная концентрация врага на условном Донецком и Гуляйпольском направлениях.

"В украинских силах ситуация на всех направлениях более стабильная, кроме нескольких точек на фронте, где прилагаются особые усилия. Это прежде всего Купянск и Лиман. Однако у наших сил сосредоточении не такие большие ресурсы", – отметил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил.

К слову. Президент Украины отметил, сейчас Россия несет наибольшие потери, чем в другой период войны. В последнем месяце 2025-го было ликвидировано 35 тысяч россиян. Для примера, в декабре 2024 года оккупанты потеряли примерно 14 тысяч военных. Зеленский сказал, что противник ежемесячно мобилизует от 40 до 43 тысяч россиян. Из них около 10 – 15% дезертируют, а еще часть получает ранения.

В то же время есть определенные наблюдения относительно того, что россияне постоянно отходят свои подразделения на обновление, из-за больших потерь. Россиянам, по его словам, это не сложно делать, потому что граница – недалеко, можно загнать подразделение в условные Валуйки и пополнять там сколько угодно.

Очевидно, что россияне уже не давят таким количеством, как они давили раньше. Несмотря на то, что они все еще могут бросать людей без особого осмотра, они по крайней мере не бросают их такими толпами, как делали раньше,

– подчеркнул Виктор Трегубов.

Он добавил, что у врага возможности не безграничны, однако и у украинских сил – также. В Силах обороны пока тоже не такое большое количество, например, операторов дронов и пехоты, которого они хотели бы достичь.

Какие потери россияне несут в Украине?