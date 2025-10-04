У DeepState пишуть, що у вересні 2025 року темпи окупації впали майже вдвічі. Росіяни змогли захопити 259 квадратних кілометрів, що є найменшим показником з травня.

У вересні ворог окупував на 44% менше територій, ніж у серпні. Як розповів в ефірі 24 Каналу офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук причина не у погодних змінах чи падінні температури.

Що вплинуло на просування ворога?

За словами військового, темпи просування росіян зменшились через успішні контратакувальні дії українських підрозділів. Україна звільнила 170 квадратних кілометрів території. Добропільська контроперація пройшла успішно.

Я думаю, це пов'язано з маневровою обороною наших підрозділів і якісною роботою військ на різних ділянках фронту. На жаль, не всюди ми можемо мати ті резерви, які б дозволили проводити такі маневри як біля Добропілля,

– зауважив офіцер ЗСУ.

Зокрема проблеми є біля Куп'янська та на Лиманському, Новопавлівському напрямках. Завдяки тактиці "повзучого наступу" ворог продовжує окуповувати певні території. Однак, Україна продовжує показувати світові, що з такими темпами Росія ніколи не переможе.

Ба більше, це визнав навіть Дональд Трамп, який сказав, що Путін мав виграти за тиждень, а повномасштабна війна триває вже 4 роки. Якщо зважати на заяви російського диктатора про захоплення величезної території, то варто відзначити, що для цього Росії знадобилося 11 років.

Адже події 2014 року мали серйозний вплив. Зокрема тоді відбулася окупація Криму та частини Донбасу. Україна продовжує протистояти ворогу й максимально не дає йому просуватися. У цьому найбільша заслуга Сил оборони.

Що відбувається на різних ділянках фронту?