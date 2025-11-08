Росіяни просунулися поблизу трьох сіл на Донеччині, – DeepState

Окупанти продовжують щодня тиснути на фронті, проте українські захисники завдають ворогу значних втрат. На жаль, російські загарбники просунулися поблизу трьох населених пунктів Донецької області.

Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

Як змінилася лінія фронту?

Аналітики DeepState повідомили про просування російських загарбників поблизу трьох сіл у Донецькій області.

Зокрема, окупанти мали успіхи біля Білої Гори – села Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області.

Противник просунувся на Донеччині: дивіться на мапі DeepState

Також росіяни просунулися поблизу Плещіївки – села Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області. Крім того, окупанти мали успіхи біля Козацького – села Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області.

Російські загарбники тиснуть на фронті: дивіться на мапі DeepState

До слова, полковник збройних сил США у відставці Джон Світ і аналітик із нацбезпеки США Марк Тот розповіли 24 Каналу, що ситуація на фронті зараз складна, проте у Сил оборони є шанс втримати контроль.

За словами експертів, Росія намагається захопити Покровськ, зосередивши там близько 170 тисяч окупантів, але без успіху. Своєю чергою, українські бійці ефективно відбивають атаки, утримуючи оборонні позиції в місті.

Що відомо про ситуацію на фронті?