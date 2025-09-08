Укр Рус
8 вересня, 06:36
Атака "Шахедів", Трамп говоритиме з Путіним: хронологія 1293 дня війни

Сергій Попович

Триває 1293 день з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Ворог продовжує спроби наступу на фронті та обстрілює українські міста.

Про головні події 1293 дня війни в Україні, російські обстріли, ситуацію на фронті 6 вересня – розповідає 24 Канал.

Які головні події дня 8 вересня?

 
06:33, 08 вересня

Трамп вкотре пообіцяв владнати війну в Україні та анонсував нову розмову з Путіним

Дональд Трамп висловив упевненість у "владнанні" війни в Україні, і запевнив, що планує переговори з європейськими лідерами.

Трамп згадав про свої успіхи у розв'язанні інших конфліктів, а також анонсував нову розмову з Володимиром Путіним.

06:30, 08 вересня

У DeepState оновили мапу

Захисники України відкинули ворога у Володимирівці, Разіному, Новоторецьку, та Золотому Колодязі на Донеччині.

Окупанти просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині.

06:25, 08 вересня

БпЛА атакували Київщину

Російські безпілотники атакували Київську область, зокрема Трипільську ТЕЦ, що призвело до перебоїв зі світлом у прилеглих районах.