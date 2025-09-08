06:33, 8 вересня

Дональд Трамп висловив упевненість у "владнанні" війни в Україні, і запевнив, що планує переговори з європейськими лідерами.

Трамп згадав про свої успіхи у розв'язанні інших конфліктів, а також анонсував нову розмову з Володимиром Путіним.