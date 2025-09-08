Про головні події 1293 дня війни в Україні, російські обстріли, ситуацію на фронті 6 вересня – розповідає 24 Канал.
Які головні події дня 8 вересня?
Трамп вкотре пообіцяв владнати війну в Україні та анонсував нову розмову з Путіним
Дональд Трамп висловив упевненість у "владнанні" війни в Україні, і запевнив, що планує переговори з європейськими лідерами.
Трамп згадав про свої успіхи у розв'язанні інших конфліктів, а також анонсував нову розмову з Володимиром Путіним.
У DeepState оновили мапу
Захисники України відкинули ворога у Володимирівці, Разіному, Новоторецьку, та Золотому Колодязі на Донеччині.
Окупанти просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині.
БпЛА атакували Київщину
Російські безпілотники атакували Київську область, зокрема Трипільську ТЕЦ, що призвело до перебоїв зі світлом у прилеглих районах.