Про головні події 1293 дня війни в Україні, російські обстріли, ситуацію на фронті 6 вересня – розповідає 24 Канал.

Які головні події дня 8 вересня?

06:33, 8 вересня

Трамп вкотре пообіцяв владнати війну в Україні та анонсував нову розмову з Путіним

Дональд Трамп висловив упевненість у "владнанні" війни в Україні, і запевнив, що планує переговори з європейськими лідерами.

Трамп згадав про свої успіхи у розв'язанні інших конфліктів, а також анонсував нову розмову з Володимиром Путіним.

06:30, 8 вересня

У DeepState оновили мапу

Захисники України відкинули ворога у Володимирівці, Разіному, Новоторецьку, та Золотому Колодязі на Донеччині.

Окупанти просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині.

06:25, 8 вересня

БпЛА атакували Київщину

Російські безпілотники атакували Київську область, зокрема Трипільську ТЕЦ, що призвело до перебоїв зі світлом у прилеглих районах.