06:33, 8 сентября

Дональд Трамп выразил уверенность в "улаживании" войны в Украине, и заверил, что планирует переговоры с европейскими лидерами.

Трамп вспомнил о своих успехах в решении других конфликтов, а также анонсировал новый разговор с Владимиром Путиным.