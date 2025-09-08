О главных событиях 1293 дня войны в Украине, российских обстрелах, ситуации на фронте 6 сентября – рассказывает 24 Канал.
Какие главные события дня 8 сентября?
Трамп в очередной раз пообещал уладить войну в Украине и анонсировал новый разговор с Путиным
Дональд Трамп выразил уверенность в "улаживании" войны в Украине, и заверил, что планирует переговоры с европейскими лидерами.
Трамп вспомнил о своих успехах в решении других конфликтов, а также анонсировал новый разговор с Владимиром Путиным.
В DeepState обновили карту
Защитники Украины отбросили врага во Владимировке, Разино, Новоторецке, и Золотом Колодце в Донецкой области.
Оккупанты продвинулись в Серебрянском лесничестве на Луганщине.
БпЛА атаковали Киевскую область
Российские беспилотники атаковали Киевскую область, в частности Трипольскую ТЭЦ, что привело к перебоям со светом в близлежащих районах.