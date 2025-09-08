О главных событиях 1293 дня войны в Украине, российских обстрелах, ситуации на фронте 6 сентября – рассказывает 24 Канал.

Какие главные события дня 8 сентября?

06:33, 8 сентября

Трамп в очередной раз пообещал уладить войну в Украине и анонсировал новый разговор с Путиным

Дональд Трамп выразил уверенность в "улаживании" войны в Украине, и заверил, что планирует переговоры с европейскими лидерами.

Трамп вспомнил о своих успехах в решении других конфликтов, а также анонсировал новый разговор с Владимиром Путиным.

06:30, 8 сентября

В DeepState обновили карту

Защитники Украины отбросили врага во Владимировке, Разино, Новоторецке, и Золотом Колодце в Донецкой области.

Оккупанты продвинулись в Серебрянском лесничестве на Луганщине.

06:25, 8 сентября

БпЛА атаковали Киевскую область

Российские беспилотники атаковали Киевскую область, в частности Трипольскую ТЭЦ, что привело к перебоям со светом в близлежащих районах.