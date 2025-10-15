ISW проаналізував зміни на фронті російсько-української війни. За інформацією інституту, успіхи останнім часом мали обидві сторони.

Сили оборони України мали просування на Сумщині та Запоріжжі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Як змінилась лінія фронту в Україні?

Українські сили нещодавно досягли локальних успіхів на півночі Сумщини. Згідно з геолокаційними відео, оприлюдненими 14 жовтня, українські підрозділи просунулися в центральній частині Олексіївки. Водночас російські війська продовжують атакувати на півночі Сумської області, зокрема поблизу населених пунктів Варачин, Олексіївка та Юнаківка.

На Харківському напрямку 14 жовтня російські війська також намагалися розвинути наступ, але підтверджених просувань не досягли. Бої тривали поблизу Вовчанська.

У районі Великого Бурлука росіяни продовжили штурмові дії, атакуючи поблизу Бологівки, але також без успіху.

На Куп’янському напрямку противник здійснював атаки з кількох напрямків – біля Западного, Кам’янки, Петропавлівки, Піщаного, Кутківки та Курилівки, але просунутися не зміг.

Бої тривають і поблизу Борової: російські підрозділи атакували біля Новоплатонівки, Ольгівки, Андріївки та Греківки, однак без змін лінії фронту.

Схожа ситуація спостерігається й на Лиманському напрямку – окупаційні війська діяли поблизу Лимана, Середнього, Дробишева, Новоселівки, Дерилового, Новоселівки, Карпівки, Шандриголового, Колодязів, Торського та Ямполя, але підтверджень їхнього просування немає.

Російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку 14 жовтня, але не досягли підтвердженого прогресу. Росіяни намагалися атакувати з різних напрямків – біля Дронівки, Серебрянки, Григорівки, Виймки, Переїзного, але також без підтвердженого результату.

Російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка 14 жовтня, але не здійснили підтвердженого просування. Російські війська атакували поблизу самої Костянтинівки, Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Предтечина, Плещіївки, Щербинівки, Іванопілля, Олександро-Шултиного, Берестока, Русиного Яру, Полтавки, Миколайпілля, Дружківки та Володимирівки.

Невелике просування противника зафіксовано на Добропільському напрямку. Геолокаційні кадри свідчать, що російські сили змогли трохи просунутися на схід від Шахового, розгорнувши механізований наступ розміром до роти. Крім того, російські підрозділи атакували поблизу Нового Шахового та Заповідного.

На Покровському напрямку ворог також активізувався, але лінія фронту залишається стабільною. Російські війська атакували під самим Покровськом, поблизу Родинського, Красного Лиману, Сухецького, Михайлівки, Миролюбівки, Новоекономічного, Мирнограда, Балаганя, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Звірового, Котлиного, Удачного і Молодецького.

14 жовтня російські війська продовжили активні дії на Новопавлівському напрямку, однак жодного підтвердженого успіху не досягли. Ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ безпосередньо біля Новопавлівки, а також поблизу Новомиколаївки, у районах Горіхового, біля населених пунктів Дачне, Філія та Ялта, поблизу Новохацького, Іванівки та Гаврилівки.

На Великомихайлівському напрямку ситуація подібна: окупанти намагалися просунутися, але підтвердженого результату не отримали. Вони атакували біля самої Великомихайлівки, поблизу Січневого та Олександрограда, біля Соснівки та Вороного, Степового та Новомиколаївки.

У східній частині Запорізької області 14 жовтня також тривали бої, однак лінія фронту залишилася незмінною. Російські війська атакували на північний схід від Гуляйполя, у районах Новогригорівки, Успенівки, Нововасилівського та Полтавки.

Українські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південь від Степногорська. На цій ділянці фронту російські війська намагалися атакувати поблизу Степового, Степногорська та Приморського, проте їхні дії не дали результатів.

На Херсонському напрямку росіяни не досягли ніяких успіхів, хоча здійснювали атаки поблизу Антонівки.

