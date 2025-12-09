На важливому Краматорському напрямку росіяни не наступали: карта бойових дій на 9 грудня
- На Краматорському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
- На Покровському напрямку наші захисники зупинили найбільше атак – 43.
У Генеральному штабі виклали інформацію щодо бойових дій. Вона враховує події ночі та показує, що відбувається на фронті на ранок 9 грудня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Яка ситуація на фронті на 9 грудня?
Вівторок, 9 грудня, – вже 1385 доба повномасштабної війни. Протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку було 8 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького.
На Куп'янському напрямку – 4 атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.
На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Нововодяне, Шандриголове, Колодязі, Дробишеве, Зарічне та у бік Лиману.
На Слов'янському напрямку противник 7 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки.
На Краматорському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив,
– акцентували в Генштабі.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе.
На Гуляйпільському напрямку відбулось 15 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.
На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося одне боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися у районі Степового.
На Придніпровському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Інші новини з фронту
Аналітики DeepState увечері 8 грудня зауважили, що біля Сіверська складна ситуація. А Росія окупувала багато сіл під Покровськом.
А в 7 корпусі ДШВ повідомили, що підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі.