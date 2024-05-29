Путін дасть команду: кого з російського генштабу можуть усунути

Після "інавгурації" Владіміра Путіна відбулася низка змін серед російського військового командування. Свої посади втратили люди, які перебували на них десятиліттями та вважалися найближчими союзниками очільника Кремля.

Кадрові перестановки у російському генштабі та міноборони супроводжувалися гучними затриманнями та скандалами. Як розповів 24 Каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак, крісла під усіма чиновниками справді похитнулися.

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Кого можуть усунути найближчим часом

Зрозуміло, що фсб отримало карт-бланш на проведення будь-яких активних дій проти високопосадовців російського міноборони. Департамент військової контррозвідки фсб зараз працює дуже активно, тому владні крісла захиталися.

"Злітає" адміністративна верхівка, заступники Сєргєя Шойгу, хтось переводиться, хтось звільнився, когось вже закрили. Ще цікавіша історія з російським генштабом,

– зауважив Іван Ступак.

Варто розуміти, що генштаб – це структура, яка відповідальна за всю війну в Україні. Саме там планують виходи кораблів, запуск ракет, всі удари, які завдають по нашій території. А тут раптом за ґратами опиняється заступник начальника генерального штабу Росії.

"Навіть російські військкори припускають, що голова генштабу Валєрій Герасімов теж може опинитися десь там, можуть "виплисти" якісь моменти, незручні розмови з певними людьми, які раптом покажуть Владіміру Путіну й той дасть команду",– припустив колишній співробітник СБУ.

Втім чим більша турбулентність та непорозуміння у Росії, тим краще це для України.

Кадрові зміни у військовому керівництві Росії