Путин даст команду: кого из российского генштаба могут отстранить
После "инаугурации" Владимира Путина произошел ряд изменений среди российского военного командования. Свои должности потеряли люди, которые находились на них десятилетиями и считались ближайшими союзниками главы Кремля.
Кадровые перестановки в российском генштабе и минобороны сопровождались громкими задержаниями и скандалами. Как рассказал 24 Каналу бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, кресла под всеми чиновниками действительно пошатнулись.
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Кого могут отстранить в ближайшее время
Понятно, что ФСБ получила карт-бланш на проведение любых активных действий против высокопоставленных чиновников российского минобороны. Департамент военной контрразведки ФСБ сейчас работает очень активно, поэтому властные кресла зашатались.
"Взлетает" административная верхушка, заместители Сергея Шойгу, кто-то переводится, кто-то уволился, кого-то уже закрыли. Еще интереснее история с российским генштабом,
– отметил Иван Ступак.
Стоит понимать, что генштаб – это структура, которая ответственна за всю войну в Украине. Именно там планируют выходы кораблей, запуск ракет, все удары, которые наносят по нашей территории. А тут вдруг за решеткой оказывается заместитель начальника генерального штаба России.
"Даже российские военные предполагают, что глава генштаба Валерий Герасимов тоже может оказаться где-то там, могут "выплыть" какие-то моменты, неудобные разговоры с определенными людьми, которые вдруг покажут Владимиру Путину и тот даст команду", – предположил бывший сотрудник СБУ.
Впрочем, чем больше турбулентность и недоразумения в России, тем лучше это для Украины.
Кадровые изменения в военном руководстве России
- Владимир Путин уволил главу минобороны Сергея Шойгу. На этой должности он находился 12 лет. Новым главой ведомства стал экономист Андрей Белоусов. Ранее он не был связан с войском, а работал в различных экономических структурах, в частности, руководил министерством экономического развития.
- Сам Сергей Шойгу также получил новую должность. Он заменил давнего союзника Путина Николая Патрушева в кресле секретаря Совбеза. Патрушев выполнял эти обязанности в течение 16 лет, а перед тем руководил ФСБ. Теперь он стал помощником президента России.
- Об отставке Шойгу заговорили после коррупционного скандала, в который попал его заместитель Тимур Иванов. В конце апреля 2024 года его задержали и обвинили во взяточничестве. Накануне Иванов еще был на совещании, которое проводил Шойгу. Вместе с ним задержали еще трех должностных лиц.