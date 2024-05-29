Путин даст команду: кого из российского генштаба могут отстранить

После "инаугурации" Владимира Путина произошел ряд изменений среди российского военного командования. Свои должности потеряли люди, которые находились на них десятилетиями и считались ближайшими союзниками главы Кремля.

Кадровые перестановки в российском генштабе и минобороны сопровождались громкими задержаниями и скандалами. Как рассказал 24 Каналу бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, кресла под всеми чиновниками действительно пошатнулись.

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Кого могут отстранить в ближайшее время

Понятно, что ФСБ получила карт-бланш на проведение любых активных действий против высокопоставленных чиновников российского минобороны. Департамент военной контрразведки ФСБ сейчас работает очень активно, поэтому властные кресла зашатались.

"Взлетает" административная верхушка, заместители Сергея Шойгу, кто-то переводится, кто-то уволился, кого-то уже закрыли. Еще интереснее история с российским генштабом,

– отметил Иван Ступак.

Стоит понимать, что генштаб – это структура, которая ответственна за всю войну в Украине. Именно там планируют выходы кораблей, запуск ракет, все удары, которые наносят по нашей территории. А тут вдруг за решеткой оказывается заместитель начальника генерального штаба России.

"Даже российские военные предполагают, что глава генштаба Валерий Герасимов тоже может оказаться где-то там, могут "выплыть" какие-то моменты, неудобные разговоры с определенными людьми, которые вдруг покажут Владимиру Путину и тот даст команду", – предположил бывший сотрудник СБУ.

Впрочем, чем больше турбулентность и недоразумения в России, тем лучше это для Украины.

Кадровые изменения в военном руководстве России