Об этом рассказал 24 каналу советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что назначение Хуснуллина – окончательная монополизация того, что происходит в Мариуполе. Он добавил, что только два объекта в городе были под руководством министерства обороны России, за которые отвечал Иванов – это ЖК Невский и Нахимовское военно-морское училище. Все остальное давно принадлежало Марату Хуснуллину.

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Коррупция в Мариуполе

Андрющенко объяснил, как в России происходит распределение выделенных средств на строительные проекты, отметив, что в Мариуполе главный подрядчик Хуснуллин.

Его компании получают деньги от российского федерального бюджета, а затем выбирают субподрядчиков, которые будут реализовывать отдельные проекты. Поэтому трудно сказать, что там (в Мариуполе – 24 канал) что-то изменится, просто ему устранили конкурента Иванова,

– сказал Петр Андрющенко.

На перспективу такая ситуация в Мариуполе для Украины на пользу. Любое отсутствие конкуренции внутри тоталитарной власти приводит сначала к внутренним репрессиям, а затем к распаду.

Что известно о Тимуре Иванове

Иванов, по словам Андрющенко, появился в Мариуполе во второй половине 2022 года, когда начали строить ЖК Невский.

Он приезжал исключительно тогда, когда надо было с кем-то встретиться и сделать фото для пропаганды,

– подчеркнул он.

Андрющенко считает, что следующим, кого арестуют будет Марат Хуснуллин, потому что у него объемы коррупционных схем не меньше чем у Иванова.

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