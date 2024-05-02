Про це розповів 24 каналу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що призначення Хуснулліна – остаточна монополізація того, що відбувається в Маріуполі. Він додав, що лише два об'єкти у місті були під керівництвом міністерства оборони Росії, за які відповідав Іванов – це ЖК Невський та Нахімовське військово-морське училище. Все інше давно належало Марату Хуснулліну.

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Корупція в Маріуполі

Андрющенко пояснив, як у Росії відбувається розподіл виділених коштів на будівельні проєкти, наголосивши, що в Маріуполі головний підрядник Хуснуллін.

Його компанії отримують гроші від російського федерального бюджету, а потім обирають субпідрядників, які реалізовуватимуть окремі проєкти. Тому важко сказати, що там (в Маріуполі – 24 канал) щось зміниться, просто йому усунули конкурента Іванова,

– сказав Петро Андрющенко.

На перспективу така ситуація в Маріуполі для України на користь. Будь-яка відсутність конкуренції всередині тоталітарної влади призводить спочатку до внутрішніх репресій, а потім до розпаду.

Що відомо про Тимура Іванова

Іванов, за словами Андрющенка, з'явився в Маріуполі у другій половині 2022 року, коли почали будувати ЖК Невський.

Він приїжджав виключно тоді, коли треба було з кимось зустрітись та зробити фото для пропаганди,

– підкреслив він.

Андрющенко вважає, що наступним, кого заарештують буде Марат Хуснуллін, бо в нього об'єми корупційних схем не менші ніж в Іванова.

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