"Це станеться всередині 2026 року": що може змусити Путіна зупинити війну

Хоч Росія продовжує наполягати на веденні війни, втім Володимиру Путіну стає дедалі важче приховати реальний стан справ. До ключових проблем додаються нові та нові.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Ігор Романенко, зауваживши, що погіршується ситуація з набором до окупаційної армії. Також є суттєві проблеми в оборонно-промисловому комплексі.

Що може змусити Путіна зупинитися?

Вперше за весь цей час росіяни пішли в "мінус", в цивільній економіці. У них зараз стагнація, суттєвий дефіцит бюджету. Його оцінюють у трильйони. Розуміючи всі ці проблеми, Путін вирішив попросити кошти у Китаю, втім Сі Цзіньпін йому не допоміг.

Росіяни зробили цінні папери, облігації у юанях. Так хотіли, щоб китайські підприємства почали працювати на території країни-агресорки. Але цього не сталося.

Прогнози світових економістів говорять про те, що якщо такі темпи зберігатимуться, а також продовжаться великі втрати людей, коштів, то вже в середині 2026 року Росія може зайти у критичний стан,

– зауважив Ігор Романенко.

Потужний опір українського війська на усіх фронтах, а до цього важкий економічний стан, який тільки погіршується – зрештою може зупинити Путіна у введенні війни.

До слова! Під час "прямої лінії" очільник Кремля прокоментував проблеми в економіці. За словами диктатора, економіка Росії нібито зросла й навіть перевищує економіку європейських країн. Крім цього Путін нафантазував про зростання зарплат, зменшення безробіття і стабільність ВВП.

Що насправді відбувається з економікою Росії?