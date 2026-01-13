Сили оборони успішно стримують ворога: огляд фронту від ISW

Російські сили наступали майже на усіх напрямках фронту. Ворогу не вдалося досягти бодай якогось просування.

Херсонський напрямок залишається тишим з точки зору наземних операцій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Як змінилася лінія фронту в Україні станом на 13 січня?

Російські підрозділи 12 січня вели наступальні дії на півночі Сумської області, однак підтверджених змін лінії фронту зафіксовано не було.

Російські війська також здійснювали наступальні операції на півночі Харківської області, проте просування вперед не досягли.

Російські сили продовжували атаки на півночі Харківської області, але їхні дії не дали результатів.

12 січня війська Росії вели наступальні дії на напрямку Великого Бурлука, однак змін у тактичній обстановці не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку 12 січня російські війська продовжили наступ, але підтвердженого просування не досягли. Атаки фіксувалися поблизу та в межах Куп’янська, у напрямку Кутківки, Петропавлівки, а також у напрямку Курилівки.

12 січня російські підрозділи здійснювали наступальні операції у напрямку Борової, проте жодного підтвердженого просування вперед не відбулося.

Російські війська продовжили наступальні дії на Слов’янському напрямку, але змін у лінії зіткнення не досягли.

У тактичному районі Костянтинівка – Дружківка 12 січня російські сили також вели наступальні операції, однак підтвердженого просування зафіксовано не було.

12 січня російські війська продовжили наступ на Покровському напрямку, але вперед не просунулися. Атаки відбувалися поблизу та безпосередньо в Покровську, в районі Родинського, поблизу Затишка та Сухецького, у районі Мирнограда, поблизу Котлиного, Удачного та Молодецького, а також біля Гришиного.

11 та 12 січня російські підрозділи продовжували наступальні дії поблизу Новопавлівки та південніше від неї, в районі Філії, однак підтвердженого просування не досягли.

12 січня російські війська здійснювали наступальні операції на Олександрівському напрямку, але без підтверджених територіальних здобутків.

На Гуляйпольському напрямку 12 січня російські сили продовжували наступ, однак просування вперед зафіксовано не було.

Російські війська вели наступальні дії на заході Запорізької області, але підтверджених змін позицій не досягли.

Ані російські, ані українські джерела не повідомляли про наземні бойові дії на Херсонському напрямку.

