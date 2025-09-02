Російський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія буде бити по енергетичній інфраструктурі України. Це нібито є відповіддю на аналогічні атаки України.

За словами Путіна, Москва довго "терпіла". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні: про що домовилися

Яку заяву зробив Путін про атаки на українську енергетику?

Кремлівський очільник Владімір Путін заявив, що нібито "Москва довго терпіла і не відповідала на українські атаки на енергетичну інфраструктуру, а потім почала серйозно відповідати".

Утім, це саме Росія обрала енергетику як ціль для ударів у 2022 році.

Росіяни розвідують об'єкти енергетики в Україні: що відомо