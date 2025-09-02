2 вересня, 13:24
Довго терпіли, – Путін заявив, що Росія продовжуватиме бити по енергоінфраструктурі України
Основні тези
- Владімір Путін заявив, що Росія продовжуватиме атаки на енергетичну інфраструктуру України, нібито у відповідь на українські атаки.
- Російські війська активно розвідують українські енергетичні об’єкти, зокрема їхній стан захисту, що вказує на підготовку до подальших атак.
Російський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія буде бити по енергетичній інфраструктурі України. Це нібито є відповіддю на аналогічні атаки України.
За словами Путіна, Москва довго "терпіла". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Дивіться також Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні: про що домовилися
Яку заяву зробив Путін про атаки на українську енергетику?
Кремлівський очільник Владімір Путін заявив, що нібито "Москва довго терпіла і не відповідала на українські атаки на енергетичну інфраструктуру, а потім почала серйозно відповідати".
Утім, це саме Росія обрала енергетику як ціль для ударів у 2022 році.
Росіяни розвідують об'єкти енергетики в Україні: що відомо
- Російські війська активно розвідують українські енергетичні об’єкти, зокрема їхній стан захисту.
- Ворог приділяє увагу не лише самим енергооб’єктам, а й рівню їхнього захисту.
- Такі висновки експерт Сергій "Флеш" Бескрестнов зробив після аналізу маршрутів ворожих розвідувальних безпілотників, а також на підставі повідомлень від очевидців. При цьому мова йде не лише про території, розташовані безпосередньо біля фронту.