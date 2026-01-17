Не фіксуємо готовності агресора припиняти війну, натомість готуються нові удари, – Зеленський

Президент Зеленський заявив, що українська розвідка не бачить готовності Росії припиняти війну. Росія навпаки готує нові удари по енергетиці, зокрема об'єктам обслуговування АЕС.

Зеленський зазначив, що Україна водночас конструктивна у дипломатії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

Дивіться також Умєров, Буданов і Арахамія 17 січня проведуть нові переговори у США щодо України

Чи готова Росія припинити війну?

Президент Володимир Зеленський 17 січня заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Передусім йшлося про визначені завдання для російської армії.

Не фіксуємо готовності агресора виконувати будь-які домовленості та припиняти війну. Натомість достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці й інфраструктурі, включно з обʼєктами та мережами, що обслуговують наші атомні станції,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що кожен такий удар знецінює зусилля ключових держав, зокрема Сполучених Штатів, для закінчення війни. Президент заявив, що цю інформацію передадуть партнерам, щоб ті робили належні висновки.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський зауважив 24 Каналу, що в України цілісна енергосистема, тому окупанти б'ють по основних розподільчих елементах. У ворога достатньо різноманітних видів озброєння, починаючи від безпілотників, закінчуючи крилатими ракетами, щоб досягати таких цілей.

Росія готується до нових ударів