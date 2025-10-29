Атака на Одещину та Харківщину, бої на фронті: хронологія 1344 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте Сили оборони активно протистоять ворогу. Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах для терору цивільного населення.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1344 дні. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.
Які головні події 29 жовтня?
У Росії атакували ТОВ "Марійський нафтопереробний завод", що випускає прямогонний бензин, дизельне та суднове паливо, мазут та інші нафтопродукти. Він є одним з найбільших підприємств Республіки Марій Ел. Уночі російські військові вдарили по Харківській та Одеській областях. Чули вибухи на Одещині, а саме у Подільську на півночі області. У мережі пишуть, що у місті зникло світло. Перед цим в області фіксували БпЛА ворога. А ще у Харківській області кілька вибухів пролунало в Ізюмі. Про це писала Ізюмська МВА. Відомо, що для району була загроза ударних БпЛА.
На Одещині та Харківщині лунали вибухи
