Атака на Одесскую и Харьковскую области, бои на фронте: хронология 1344 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако Силы обороны активно противостоят врагу. Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам для террора гражданского населения.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1344 дня. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Удар по Белгородской дамбе и городские бои в Покровске: как изменилась линия фронта за неделю
Какие главные события 29 октября?
В России атаковали ООО "Марийский нефтеперерабатывающий завод", выпускающий прямогонный бензин, дизельное и судовое топливо, мазут и другие нефтепродукты. Он является одним из крупнейших предприятий Республики Марий Эл. Ночью российские военные ударили по Харьковской и Одесской областях. Слышали взрывы в Одесской области, а именно в Подольске на севере области. В сети пишут, что в городе исчез свет. Перед этим в области фиксировали БпЛА врага. А еще в Харьковской области несколько взрывов прозвучало в Изюме. Об этом писала Изюмская МВА. Известно, что для района была угроза ударных БпЛА.
В Одесской и Харьковской областях раздавались взрывы
В России атаковали ООО "Марийский нефтеперерабатывающий завод", выпускающий прямогонный бензин, дизельное и судовое топливо, мазут и другие нефтепродукты.
Он является одним из крупнейших предприятий Республики Марий Эл.
Ночью российские военные ударили по Харьковской и Одесской областях.
Слышали взрывы в Одесской области, а именно в Подольске на севере области. В сети пишут, что в городе исчез свет. Перед этим в области фиксировали БпЛА врага.
А еще в Харьковской области несколько взрывов прозвучало в Изюме. Об этом писала Изюмская МВА. Известно, что для района была угроза ударных БпЛА.