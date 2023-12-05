Може мати фатальні наслідки: чому Захід так швидко втомився від війни

Західні країни почали повільніше реагувати на потреби України у війні. Є кілька причин, які спричинили таку ситуацію. На жаль, без впливу Росії також не обійшлось.

Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що стратегічно Захід досі повністю підтримує Україну. Однак деякі рішення почали ухвалюватись набагато проблематичніше.

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Чому світ повільніше реагує

Розфокусування до питань війни з'явилося не лише на Заході, але й подекуди в самій Україні. Якщо українці відчули це на собі, то можна лише уявити, що відбувається в західних країнах, зважаючи на те, що там вирує життя.

"Там інше життя, і зрозуміло, що вони розфокусовані іншими проблемами: з'явилась війна в Ізраїлі, зараз може з'явитись війна у Венесуелі. Мені здається, що нам треба відправляти наших військових у дипломатичні місії, особливо в республіканські штати, щоб вони нагадували за війну. Таке собі ввічливе нагадування", – наголосив Микола Давидюк.

Конфлікт між Венесуелою та Ганою

4 грудня 2023 року у Венесуелі пройшов референдум про територіальні претензії до Гаяни. Венесуела претендує на частину території Гаяни в районі річки Ессекіб. Вже відомо, що 95% учасників референдуму підтримали приєднання до країни спірної території Ессекіб.

Конфлікт між країнами почався ще у 1811 році. Тоді Венесуела оголосила про свою незалежність та про приналежність Ессекібо до своєї території. Гаяна на той час перебувала під владою Великої Британії, і арбітражний суд у 1899 році передав спірну територію під її протекторат.

Претензії Венесуели на регіон відновились нещодавно, коли там виявили родовища нафти й газу.

Американський історик Тімоті Снайдер нещодавно в інтерв'ю заявив, що Захід не має права втомитися від війни в Україні. З цим погоджується і Микола Давидюк, зауважуючи, що право на втому спричинить перехід війни на їхні території.

Микола Давидюк пояснив втому Заходу від війни: дивіться відео

Росія вставляє палки у колеса

Водночас не можна сказати, що Захід перестав чи перестане підтримувати Україну.

Стратегічно нічого не змінилось: вони з нами. Просто рішення даються тяжче, як і в нас деякі речі пішли тяжче. Але, думаю, що розуміння і в Путіна є. Він даватиме гроші і вставлятиме нам палки в колеса,

– зауважив політолог.

Росія серйозно вкладається в те, щоб підірвати довіру до України та зірвати підтримку України. Зокрема, ФСБ виділяє мільйони доларів на зовнішнє ІПСО та політичну корупцію.

"Фіцо – це ж чисто путінська перемога шляхом політичної корупції. Серед конгресменів знайшли одного маленького "Фіцо", знайшли ще десь серед прем'єр-міністрів Європи. Вони намагаються з великого пазла великої української перемоги вибивати окремо взяті фрагменти", – зазначив Давидюк.

Кремль створює опозиційні думки та сили у країнах Європи. І це подекуди доволі ускладнює ситуацію для України. Однак в України немає іншого сценарію, як продовжувати нагадувати світові про себе.

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