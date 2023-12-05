Может иметь фатальные последствия: почему Запад так быстро устал от войны

Западные страны стали медленнее реагировать на нужды Украины в войне. Есть несколько причин, которые повлекли за собой такую ситуацию. К сожалению, без влияния России тоже не обошлось.

Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу, что стратегически Запад все еще полностью поддерживает Украину. Однако некоторые решения начали приниматься гораздо более проблематично.

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Почему мир медленнее реагирует

Расфокусировка к вопросам войны появилась не только на Западе, но и кое-где в самой Украине. Если украинцы почувствовали это на себе, то можно только представить, что происходит в западных странах, учитывая, что там бурлит жизнь.

"Там другая жизнь, и понятно, что они расфокусированы другими проблемами: появилась война в Израиле, сейчас может появиться война в Венесуэле. Мне кажется, что нам нужно отправлять наших военных в дипломатические миссии, особенно в республиканские штаты, чтобы они напоминали за войну. Такое вежливое напоминание", – подчеркнул Николай Давидюк.

Конфликт между Венесуэлой и Ганой

4 декабря 2023 года в Венесуэле прошел референдум о территориальных претензиях к Гайане. Венесуэла претендует на часть территории Гайаны в районе реки Эссекиб. Уже известно, что 95% участников референдума поддержали присоединение к стране спорной территории Эссекиба.

Конфликт между странами начался в 1811 году. Тогда Венесуэла объявила о своей независимости и о принадлежности Эссекибо к своей территории. Гайана в то время находилась под властью Великобритании, и арбитражный суд в 1899 году передал спорную территорию под ее протекторат.

Претензии Венесуэлы к региону возобновились недавно, когда там обнаружили месторождения нефти и газа. 4 декабря 2023 года в Венесуэле прошел референдум о территориальных претензиях к Гайане. Венесуэла претендует на часть территории Гайаны в районе реки Эссекиб. Уже известно, что 95% участников референдума поддержали присоединение к стране спорной территории Эссекиба.Конфликт между странами начался в 1811 году. Тогда Венесуэла объявила о своей независимости и о принадлежности Эссекибо к своей территории. Гайана в то время находилась под властью Великобритании, и арбитражный суд в 1899 году передал спорную территорию под ее протекторат.Претензии Венесуэлы к региону возобновились недавно, когда там обнаружили месторождения нефти и газа.

Американский историк Тимоти Снайдер недавно в интервью заявил, что Запад не имеет права устать от войны в Украине. С этим соглашается и Николай Давидюк, отмечая, что право на усталость повлечет за собой переход войны на их территории.

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Россия вставляет палки в колеса

В то же время, нельзя сказать, что Запад перестал или перестанет поддерживать Украину.

Стратегически ничего не изменилось: они с нами. Просто решения даются тяжелее, как и у нас некоторые вещи пошли тяжелее. Но, думаю, что понимание и у Путина есть. Он будет давать деньги и вставлять нам палки в колеса,

– заметил политолог.

Россия серьезно вкладывается в то, чтобы взорвать доверие к Украине и сорвать поддержку Украины. В частности, ФСБ выделяет миллионы долларов на внешнее ИПСО и политическую коррупцию.

"Фицо – это же чисто путинская победа путем политической коррупции. Среди конгрессменов нашли одного маленького "Фицо", нашли где-то среди премьер-министров Европы. Они пытаются из большого пазла большой украинской победы выбивать отдельно взятые фрагменты", – отметил Давидюк.

Кремль создает оппозиционные мнения и силы в странах Европы. И это иногда довольно усложняет ситуацию для Украины. Однако у Украины нет другого сценария, как продолжать напоминать миру о себе.

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