Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що стратегічно Захід досі повністю підтримує Україну. Однак деякі рішення почали ухвалюватись набагато проблематичніше.

Радимо переглянути також Світ на порозі нової глобальної війни, – Bloomberg

Чому світ повільніше реагує

Розфокусування до питань війни з'явилося не лише на Заході, але й подекуди в самій Україні. Якщо українці відчули це на собі, то можна лише уявити, що відбувається в західних країнах, зважаючи на те, що там вирує життя.

"Там інше життя, і зрозуміло, що вони розфокусовані іншими проблемами: з'явилась війна в Ізраїлі, зараз може з'явитись війна у Венесуелі. Мені здається, що нам треба відправляти наших військових у дипломатичні місії, особливо в республіканські штати, щоб вони нагадували за війну. Таке собі ввічливе нагадування", – наголосив Микола Давидюк.

Конфлікт між Венесуелою та Ганою

4 грудня 2023 року у Венесуелі пройшов референдум про територіальні претензії до Гаяни. Венесуела претендує на частину території Гаяни в районі річки Ессекіб. Вже відомо, що 95% учасників референдуму підтримали приєднання до країни спірної території Ессекіб.

Конфлікт між країнами почався ще у 1811 році. Тоді Венесуела оголосила про свою незалежність та про приналежність Ессекібо до своєї території. Гаяна на той час перебувала під владою Великої Британії, і арбітражний суд у 1899 році передав спірну територію під її протекторат.

Претензії Венесуели на регіон відновились нещодавно, коли там виявили родовища нафти й газу.

Американський історик Тімоті Снайдер нещодавно в інтерв'ю заявив, що Захід не має права втомитися від війни в Україні. З цим погоджується і Микола Давидюк, зауважуючи, що право на втому спричинить перехід війни на їхні території.

Микола Давидюк пояснив втому Заходу від війни: дивіться відео

Росія вставляє палки у колеса

Водночас не можна сказати, що Захід перестав чи перестане підтримувати Україну.

Стратегічно нічого не змінилось: вони з нами. Просто рішення даються тяжче, як і в нас деякі речі пішли тяжче. Але, думаю, що розуміння і в Путіна є. Він даватиме гроші і вставлятиме нам палки в колеса,

– зауважив політолог.

Росія серйозно вкладається в те, щоб підірвати довіру до України та зірвати підтримку України. Зокрема, ФСБ виділяє мільйони доларів на зовнішнє ІПСО та політичну корупцію.

"Фіцо – це ж чисто путінська перемога шляхом політичної корупції. Серед конгресменів знайшли одного маленького "Фіцо", знайшли ще десь серед прем'єр-міністрів Європи. Вони намагаються з великого пазла великої української перемоги вибивати окремо взяті фрагменти", – зазначив Давидюк.

Кремль створює опозиційні думки та сили у країнах Європи. І це подекуди доволі ускладнює ситуацію для України. Однак в України немає іншого сценарію, як продовжувати нагадувати світові про себе.

Проблеми з виділенням допомоги для України у США: що відомо