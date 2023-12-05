Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що стратегічно Захід досі повністю підтримує Україну. Однак деякі рішення почали ухвалюватись набагато проблематичніше.
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Чому світ повільніше реагує
Розфокусування до питань війни з'явилося не лише на Заході, але й подекуди в самій Україні. Якщо українці відчули це на собі, то можна лише уявити, що відбувається в західних країнах, зважаючи на те, що там вирує життя.
"Там інше життя, і зрозуміло, що вони розфокусовані іншими проблемами: з'явилась війна в Ізраїлі, зараз може з'явитись війна у Венесуелі. Мені здається, що нам треба відправляти наших військових у дипломатичні місії, особливо в республіканські штати, щоб вони нагадували за війну. Таке собі ввічливе нагадування", – наголосив Микола Давидюк.
Конфлікт між Венесуелою та Ганою
4 грудня 2023 року у Венесуелі пройшов референдум про територіальні претензії до Гаяни. Венесуела претендує на частину території Гаяни в районі річки Ессекіб. Вже відомо, що 95% учасників референдуму підтримали приєднання до країни спірної території Ессекіб.
Конфлікт між країнами почався ще у 1811 році. Тоді Венесуела оголосила про свою незалежність та про приналежність Ессекібо до своєї території. Гаяна на той час перебувала під владою Великої Британії, і арбітражний суд у 1899 році передав спірну територію під її протекторат.
Претензії Венесуели на регіон відновились нещодавно, коли там виявили родовища нафти й газу.
Американський історик Тімоті Снайдер нещодавно в інтерв'ю заявив, що Захід не має права втомитися від війни в Україні. З цим погоджується і Микола Давидюк, зауважуючи, що право на втому спричинить перехід війни на їхні території.
Микола Давидюк пояснив втому Заходу від війни: дивіться відео
Росія вставляє палки у колеса
Водночас не можна сказати, що Захід перестав чи перестане підтримувати Україну.
Стратегічно нічого не змінилось: вони з нами. Просто рішення даються тяжче, як і в нас деякі речі пішли тяжче. Але, думаю, що розуміння і в Путіна є. Він даватиме гроші і вставлятиме нам палки в колеса,
– зауважив політолог.
Росія серйозно вкладається в те, щоб підірвати довіру до України та зірвати підтримку України. Зокрема, ФСБ виділяє мільйони доларів на зовнішнє ІПСО та політичну корупцію.
"Фіцо – це ж чисто путінська перемога шляхом політичної корупції. Серед конгресменів знайшли одного маленького "Фіцо", знайшли ще десь серед прем'єр-міністрів Європи. Вони намагаються з великого пазла великої української перемоги вибивати окремо взяті фрагменти", – зазначив Давидюк.
Кремль створює опозиційні думки та сили у країнах Європи. І це подекуди доволі ускладнює ситуацію для України. Однак в України немає іншого сценарію, як продовжувати нагадувати світові про себе.
Проблеми з виділенням допомоги для України у США: що відомо
- Конгрес досі не ухвалив рішення про надання допомоги Україні. Ще у жовтні президент США Джо Байден запропонував об'єднати допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет, однак його не підтримали.
- У Білому домі закликають конгресменів терміново проголосувати за виділення фінансування для України. Адже Сполучені Штати не зможуть надалі підтримувати нашу країну зброєю, якщо не ухвалять виділення для цього коштів.
- Водночас з'явилась інформація про те, що рішення про підтримку України та Ізраїлю можуть ухвалити до кінця року. Сенатор Джеймс Ленкфорд вважає, що це може статися до 15 грудня.
- Зауважимо, що вже 6 грудня у Конгресі США має відбутися голосування щодо можливості виділення пакета надзвичайної зовнішньої допомоги. Зі 106 мільярдів Україна має отримати 61 мільярд доларів.