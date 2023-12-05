Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що Заходу потрібно зробити правильний вибір щодо Росії, щоб не втратити час. Саме тому ухвалення Конгресом надання допомоги Україні стане внеском у глобальну безпеку.

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Росія демонструє іншу поведінку

Радник голову ОПУ сподівається, що Конгрес США адекватно оцінить ситуацію та ухвалить відповідне рішення.

Маю обережний оптимізм. Це питання про невеликий пакет інвестицій у глобальну безпеку сьогодні. Завтра ціна цього безпекового пакета буде набагато вища,

– впевнений Подоляк.

Сьогодні Росія демонструє зовсім іншу поведінку. Кремль впевнений, що може дотиснути демократичний світ, і він – як це відбувалось в останні десятиріччя – погодиться шукати якийсь компроміс зі злочинцями про те, що вони "мають право" вчиняти злочин. Однак проти обмеженої кількості людей чи захоплювати обмежену територію в інших країнах.

Якщо рішення відкладається та переноситься на наступні політичні покоління, то Захід буде мати набагато гіршу позицію,

– зауважив радник глави ОПУ.

Якби щодо Росії були ухвалені відповідні рішення на початку 1990-х, коли їй авансом дали право вважати себе послідовницею Радянського Союзу, багато в чому сьогоднішньої ситуації вдалось би уникнути. Також Захід закрив очі на те, як Росія розвивалась, куди вкладала кошти, як мілітаризувалась, й виростили монстра, яким є сьогоднішня путінська Росія.

Важливо! Володимир Зеленський може виступити перед верхньою палатою Конгресу США напередодні голосування про виділення Україні коштів. Президент України поінформує конгресменів щодо стану війни в Україні. Також він має їх переконати у необхідності надання нового пакету військової допомоги.

Михайло Подоляк оцінив імовірність виділення Конгресом США допомоги Україні: дивіться відео

Так само, на думку Михайла Подоляка, якби була адекватна реакція на те, що вчинила Росія в Грузії у 2008 році, чи в Україні у 2014-му, коли анексувала попри усі міжнародні заборони територію іншої держави, сьогодні не було б таких руйнівних наслідків для світу загалом.

Зокрема в Африці відбувається тотальний контроль Росії над низкою урядів у центральній та центрально-східній частинах континенту. В Латинській Америці також – Венесуела, яка близька до Росії, сьогодні поводиться агресивно щодо Гаяни.

Що відомо про надання допомоги Україні з боку США