Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії знадобиться ще щонайменше чотири роки, аби повністю захопити Донецьку область. Він назвав "балачками" те, що це може відбутися до кінця року.

Про це він сказав 20 серпня під час розмови з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Що Зеленський заявив про плани Росії окупувати весь Донбас?

За словами Зеленського, твердження про можливе захоплення всього Донбасу до кінця року є лише "балачками". Зеленський нагадав, що за майже чотири роки повномасштабного вторгнення російська армія змогла окупувати лише близько третини Донеччини, зараз під її контролем – приблизно 69% регіону.

За майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас – це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки,

– наголосив президент.

Він також висловив упевненість, що ворог не втримає позицій у прикордонних районах Сумщини та не зможе у перспективі претендувати на Харківщину.

"Це питання часу: кілька місяців – і їх не буде на Сумщині", – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Україна ніколи юридично не визнає окупацію своїх земель.

Яка ситуація на фронті Донеччини?