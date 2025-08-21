"Знадобиться ще 4 роки": Зеленський спростував інформацію, що Росія захопить Донбас до 2026-го
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росії знадобиться ще щонайменше чотири роки, щоб повністю захопити Донецьку область, спростовуючи чутки про можливе захоплення до кінця року.
- Зеленський висловив упевненість, що російські війська не зможуть утримати позиції на Сумщині та Харківщині, і що Україна ніколи не визнає окупацію своїх територій.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії знадобиться ще щонайменше чотири роки, аби повністю захопити Донецьку область. Він назвав "балачками" те, що це може відбутися до кінця року.
Про це він сказав 20 серпня під час розмови з журналістами, повідомляє 24 Канал.
Що Зеленський заявив про плани Росії окупувати весь Донбас?
За словами Зеленського, твердження про можливе захоплення всього Донбасу до кінця року є лише "балачками". Зеленський нагадав, що за майже чотири роки повномасштабного вторгнення російська армія змогла окупувати лише близько третини Донеччини, зараз під її контролем – приблизно 69% регіону.
За майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас – це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки,
– наголосив президент.
Він також висловив упевненість, що ворог не втримає позицій у прикордонних районах Сумщини та не зможе у перспективі претендувати на Харківщину.
"Це питання часу: кілька місяців – і їх не буде на Сумщині", – сказав Зеленський.
Глава держави додав, що Україна ніколи юридично не визнає окупацію своїх земель.
Яка ситуація на фронті Донеччини?
Попри наступальні операції на Сіверському напрямку, росіяни не досягли підтверджених успіхів.
Вони атакували на північ від Сіверська – поблизу Серебрянки та Григорівки, на схід – поблизу Верхньокам'янського, на південний схід – поблизу Виїмки та Івано-Дар'ївки, а також на південний захід – поблизу Федорівки.
Безрезультатно також минули ворожі дії в напрямку Часового Яру – окупанти тиснули біля самого міста та села Предтечине.
Окупанти нещодавно просунулися на Торецькому напрямку – а саме в північній частині Яблунівки, що на північний захід від Торецька.
На Покровському напрямку мали успіх і українські, і російські сили.