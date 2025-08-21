Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России понадобится еще минимум четыре года, чтобы полностью захватить Донецкую область. Он назвал "разговорами" то, что это может произойти до конца года.

Об этом он сказал 20 августа во время разговора с журналистами, сообщает 24 Канал.

Что Зеленский заявил о планах России оккупировать весь Донбасс?

По словам Зеленского, утверждение о возможном захвате всего Донбасса до конца года является лишь "болтовней". Зеленский напомнил, что за почти четыре года полномасштабного вторжения российская армия смогла оккупировать лишь около трети Донетчины, сейчас под ее контролем – примерно 69% региона.

За почти 4 года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области. И поэтому я объяснил, что рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс – это все болтовня. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще 4 года,

– подчеркнул президент.

Он также выразил уверенность, что враг не удержит позиций в приграничных районах Сумщины и не сможет в перспективе претендовать на Харьковщину.

"Это вопрос времени: несколько месяцев – и их не будет на Сумщине", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина никогда юридически не признает оккупацию своих земель.

Какова ситуация на фронте Донецкой области?