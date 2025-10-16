Українські військові продовжують стримувати окупантів на лінії фронту. Зокрема, захисники мали успіхи на Донеччині.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. Увечері середи, 15 жовтня, аналітики оновили карту бойових дій.

Де просунулися Сили оборони України?

Станом на 15 жовтня аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. Українці відкинули ворога поблизу двох сіл Покровського району Донеччини, що поблизу Добропілля:

Нового Шахового;

Кучерового Яру.

Що відбувається під Добропіллям: дивіться на карті

До слова, ексклюзивно в етері 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан розповів, що понад тисяча оточених окупантів біля Добропілля продовжує чинити опір, маючи значні запаси боєприпасів. Окрім того, ворог сподівається на підмогу, а саме зосереджені в районі Покровська резерви.

Яка ситуація на лінії фронту в Україні?