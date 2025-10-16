Українці відкинули ворога біля двох сіл на Добропільському напрямку, – DeepState
- Увечері 15 жовтня DeepState оновив карту бойових дій.
- Аналітики повідомили про просування українців на Донеччині – поблизу сіл Нове Шахове та Кучерів Яр, що біля Добропілля.
Українські військові продовжують стримувати окупантів на лінії фронту. Зокрема, захисники мали успіхи на Донеччині.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. Увечері середи, 15 жовтня, аналітики оновили карту бойових дій.
Де просунулися Сили оборони України?
Станом на 15 жовтня аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. Українці відкинули ворога поблизу двох сіл Покровського району Донеччини, що поблизу Добропілля:
- Нового Шахового;
- Кучерового Яру.
Що відбувається під Добропіллям: дивіться на карті
До слова, ексклюзивно в етері 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан розповів, що понад тисяча оточених окупантів біля Добропілля продовжує чинити опір, маючи значні запаси боєприпасів. Окрім того, ворог сподівається на підмогу, а саме зосереджені в районі Покровська резерви.
Яка ситуація на лінії фронту в Україні?
- Згідно зі звітом Інституту вивчення війни за 14 жовтня, українські військові мали успіхи на Сумщині та в Запорізькій області, просунувшись на північ від Олексіївки та на південь від Степногорська.
- Однак напередодні DeepState писали про окупацію трьох населених пунктів у Донецькій області – Перебудови, Комара та Мирного.
- На пресконференції 15 жовтня Дональд Трамп закликав Володимира Путіна припинити вбивати українців і росіян. За словами президента США, Україна може готувати наступ на фронті, тож незабаром він обговорить ситуацію з Володимиром Зеленським.