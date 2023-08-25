Далекий від народу, – політтехнолог припустив, чому Путін живе у "мильній бульбашці"
За півтора року війни Владімір Путін повністю перестав зважати на думку свого народу й занурив його в атмосферу Радянського союзу, яка сповнена брехні, страху та сумніву щодо офіційної позиції держави.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній. На його думку, прірва між запитами росіян та діями Путіна може наблизити зміну режиму в країні-агресорці.
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Росія і Путін повернулися в Радянський союз
За роки перебування в середовищі постійної пропаганди з телевізора, навіть росіяни починають розуміти, що їхня держава їм бреше.
"Зараз в Росії можна говорити правду лише шепотом на кухні, як це було і в радянські часи. Але якщо цей шепіт наростатиме, то невідповідність між "офіційною лінією" посадовців і особистими історіями їхніх близьких стане разючою", – переконаний Подорожній.
Натомість Владімір Путін продовжує жити у своїй мильній бульбашці зі славнозвісними папками на столі. Він далекий від російського народу і не розуміє його потреб. Цей разючий розрив між ним та росіянами різко збільшився після російського вторгнення в України.
Юрій Подорожній про падіння Росії: дивіться відео
"Путіна не цікавить, яким бачать розвиток Росії його виборці. Для нього росіяни – це ніби фігури на шахівниці, якими можна жертвувати для наступу", – пояснив політтехнолог.
Втім, значна частина росіян невиліковно вірять у кремлівську пропаганду і велич своєї країни. Це дозволяє Путіну безперешкодно продовжувати війну, попри всі суттєві збитки, які вона завдає Росії. Зрештою, лише перемога українського війська зможе їх вивести з цього зачарованого кола.
Чому продовження війни лише шкодить Росії
- Через вчинення численних воєнних злочинів Путін втратив легітимність на міжнародній арені. Він позбавлений навіть можливості особисто зустрітися зі своїми партнерами через загрозу бути арештованим у справі про викрадення українських дітей.
- Водночас через війну Росія перетворюється на недієздатну державу, у якій не працюють інституції. Кремлівський диктатор може дозволити собі не турбуватися про вибори й вбивати своїх гіпотетичних конкурентів, які критикують його довірених осіб, що не здатні ефективно врядувати.
- Для того, щоб підживлювати свою армію новими солдатами та технікою, Росія змушена жертвувати левовою частиною своєї економіки. Повідомляють, що цього року вона може скоротитися на 10%, і через санкції не зможе повернутися на довоєнний рівень раніше за 2030 рік. Прикметно, що разом із цим відбувається девальвація російського рубля, яка може суттєво вплинути на рівень бідності в Росії.