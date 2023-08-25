Далекий від народу, – політтехнолог припустив, чому Путін живе у "мильній бульбашці"

За півтора року війни Владімір Путін повністю перестав зважати на думку свого народу й занурив його в атмосферу Радянського союзу, яка сповнена брехні, страху та сумніву щодо офіційної позиції держави.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній. На його думку, прірва між запитами росіян та діями Путіна може наблизити зміну режиму в країні-агресорці.

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Росія і Путін повернулися в Радянський союз

За роки перебування в середовищі постійної пропаганди з телевізора, навіть росіяни починають розуміти, що їхня держава їм бреше.

"Зараз в Росії можна говорити правду лише шепотом на кухні, як це було і в радянські часи. Але якщо цей шепіт наростатиме, то невідповідність між "офіційною лінією" посадовців і особистими історіями їхніх близьких стане разючою", – переконаний Подорожній.

Натомість Владімір Путін продовжує жити у своїй мильній бульбашці зі славнозвісними папками на столі. Він далекий від російського народу і не розуміє його потреб. Цей разючий розрив між ним та росіянами різко збільшився після російського вторгнення в України.

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"Путіна не цікавить, яким бачать розвиток Росії його виборці. Для нього росіяни – це ніби фігури на шахівниці, якими можна жертвувати для наступу", – пояснив політтехнолог.

Втім, значна частина росіян невиліковно вірять у кремлівську пропаганду і велич своєї країни. Це дозволяє Путіну безперешкодно продовжувати війну, попри всі суттєві збитки, які вона завдає Росії. Зрештою, лише перемога українського війська зможе їх вивести з цього зачарованого кола.

Чому продовження війни лише шкодить Росії