Інцидент стався 23 серпня у Курську, де Путін приїхав на святкування 80-річння перемоги в Курській битві, поки у Тверській області розбивався літак з Євгєнієм Пригожиним, пише 24 Канал. Саме в Курську Путін і нагородив свого ймовірного двійника.
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Путін публічно показав свого двійника
Увагу на двійника Путіна звернув український журналіст Денис Казанський та користувачі мережі. Він опублікував відео та світлини з нагородження.
Путін нагородив свого двійника: дивіться відео
За зовнішніми рисами військовий, якого нагороджував кремлівський диктатор, сильно схожий на Путіна.
Зокрема, у них схожі риси обличчя: в обох типова зовнішність співробітника ФСБ. Також у Путіна та військового приблизно однаковий зріст.
Путін нагородив двійника / Фото із соцмереж Дениса Казанського
На відео може бути Віктор Золотов – головнокомандувач військ національної гвардії Росії. Можливо, саме на нього покладений обов'язок бути двійником Путіна.
Зазначимо, що Путін в Курську зробив доволі цікаву заяву. Путін вирішив роздати нагороди окупантам за їх буцімто "винятковий героїзм". При цьому він заявив, що нагороджені окупанти билися з переважаючим противником.
Це заява геть не вкладається у наративи кремлівської пропаганди, оскільки раніше сам Путін переконував, що Україна нібито "втратила всю техніку", а "контрнаступу немає". Тому можна припустити, що на сцені були два двійники Путіна, один з яких не стежив за своїми заявами.
Скільки в Путіна двійників
- Президент Росії після повномасштабного вторгнення в Україні, а також рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на його арешт панічно боїться покидати Кремль.
- Нещодавно диктатор пропустив важливий для Росії саміт БРІКС, оскільки в ПАР попередили, що виконають ордер і затримають Путіна. Що більше, Путін відмовився їхати в Туреччину на запрошення Ердогана.
- Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що в Путіна щонайменше три двійники. Він заявив, що саме двійник Путіна їздив до Маріуполя і був на так званому параді в Москві. Це все вказує на те, що Путін сильно переймається своїм майбутнім. Чого тільки варті бронепоїзди, на яких диктатор пересувається Росією.