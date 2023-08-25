Інцидент стався 23 серпня у Курську, де Путін приїхав на святкування 80-річння перемоги в Курській битві, поки у Тверській області розбивався літак з Євгєнієм Пригожиним, пише 24 Канал. Саме в Курську Путін і нагородив свого ймовірного двійника.

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Путін публічно показав свого двійника

Увагу на двійника Путіна звернув український журналіст Денис Казанський та користувачі мережі. Він опублікував відео та світлини з нагородження.

Путін нагородив свого двійника: дивіться відео

За зовнішніми рисами військовий, якого нагороджував кремлівський диктатор, сильно схожий на Путіна.

Зокрема, у них схожі риси обличчя: в обох типова зовнішність співробітника ФСБ. Також у Путіна та військового приблизно однаковий зріст.

Путін нагородив двійника / Фото із соцмереж Дениса Казанського

На відео може бути Віктор Золотов – головнокомандувач військ національної гвардії Росії. Можливо, саме на нього покладений обов'язок бути двійником Путіна.

Зазначимо, що Путін в Курську зробив доволі цікаву заяву. Путін вирішив роздати нагороди окупантам за їх буцімто "винятковий героїзм". При цьому він заявив, що нагороджені окупанти билися з переважаючим противником.

Це заява геть не вкладається у наративи кремлівської пропаганди, оскільки раніше сам Путін переконував, що Україна нібито "втратила всю техніку", а "контрнаступу немає". Тому можна припустити, що на сцені були два двійники Путіна, один з яких не стежив за своїми заявами.

Скільки в Путіна двійників