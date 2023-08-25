Инцидент произошел 23 августа в Курске, куда Путин приехал на празднование 80-летия победы в Курской битве, пока в Тверской области разбивался самолет с Евгением Пригожиным, пишет 24 Канал. Именно в Курске Путин и наградил своего предполагаемого двойника.
К теме Путин признался, что у него есть двойник: экс-сотрудник КГБ ответил, при каких обстоятельствах это произошло
Путин публично показал своего двойника
Внимание на двойника Путина обратил украинский журналист Денис Казанский и пользователи сети. Он опубликовал видео и фотографии с награждения.
Путин наградил своего двойника: смотрите видео
По внешним чертам военный, которого награждал кремлевский диктатор, сильно похож на Путина.
В частности, у них схожие черты лица: у обоих типичная внешность сотрудника ФСБ. Также у Путина и военного примерно одинаковый рост.
Путин наградил двойника / Фото из соцсетей Дениса Казанского
На видео может быть Виктор Золотов – главнокомандующий войсками национальной гвардии России. Возможно, именно на него возложена обязанность быть двойником Путина.
Отметим, что Путин в Курске сделал достаточно интересное заявление. Путин решил раздать награды оккупантам за их якобы "исключительный героизм". При этом он заявил, что награжденные оккупанты сражались с превосходящим противником.
Это заявление не укладывается в нарративы кремлевской пропаганды, поскольку ранее сам Путин убеждал, что Украина якобы "потеряла всю технику", а "контрнаступления нет". Поэтому можно предположить, что на сцене было два двойника Путина, один из которых не следил за своими заявлениями.
Сколько у Путина двойников
- Президент России после полномасштабного вторжения в Украину, а также решения Международного уголовного суда выдать ордер на его арест панически боится покидать Кремль.
- Недавно диктатор пропустил важный для России саммит БРИКС, поскольку в ЮАР предупредили, что выполнят ордер и задержат Путина. Более того, Путин отказался ехать в Турцию по приглашению Эрдогана.
- Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что у Путина по меньшей мере три двойника. Он заявил, что именно двойник Путина ездил в Мариуполь и был на так называемом параде в Москве. Это все указывает на то, что Путин сильно переживает о своем будущем. Чего только стоят бронепоезда, на которых диктатор передвигается по России.