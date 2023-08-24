Поки у Тверській області палали уламки літака Євгенія Пригожина, Владімір Путін був у Курську. Там 23 серпня святкували 80-річння перемоги в Курській битві, повідомляє 24 Канал.

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Що робив Путін, коли загинув Пригожин

Коли у Тверській області розбився літак Пригожина, Путін читав лекцію з історії, а за спиною в нього був цілий оркестр. Символічно, якщо врахувати те, що у Росії вагнерівців називали "музикантами". Коли один "музикант" розбився, Путін розважався в компанії оркестру.

Крім того, Путін вирішив роздати народи окупантам, які беруть участь у війні проти України. Однак цікаво, що нагороджував диктатор їх "за винятковий героїзм", стверджуючи, що нагороджені билися з переважаючим противником. Це сказала та сама людина, яка за будь-якої нагоди розповідає, що ми вже втратили всю техніку, а "контрнаступу немає",



Окупанти, яким диктатор роздавав нагороди / Скриншот

Вочевидь, після завершення виступу Путіну повідомили про загибель Пригожина. Спершу російські ЗМІ повідомляли, що диктатор втік у свою резиденцію на Валдаї. Однак згодом з'явилися кадри кортежу, який їхав по центру Москви – чи був там Путін, поки невідомо.

Цікаво, що коли у червні Пригожин організував заколот, Путін обмежився одним записаним зверненням і протягом всього дня, коли події набирали оберти, про диктатора не було ні слуху ні духу.

Навіщо Путіну смерть Пригожина

Заколот Пригожина принизив Путіна не тільки перед росіянами, але й перед усім світом, адже показав, наскільки слабка влада диктатора. Вагнерівці без особливих зусиль захопили два міста з населенням понад мільйон осіб у кожному та за кілька годин дійшли до Московської області. Якби не домовленості Пригожина і Лукашенка, в результаті яких керівник найманців зупинив заколот, то вагнерівці точно б дійшли до столиці. У Москві тоді готували все до вуличних боїв.

Пригожин проявляв неабиякі політичні амбіції, про що навіть свідчив його показовий конфлікт з військовим керівництвом. Тому для Путіна вигідна смерть того, хто потенційно міг бути йому політичним конкурентом.