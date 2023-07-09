Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він стверджує, що Путін пізніше сам підтвердив, що до Дагестану їздив його двійник.

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Нікуди не може поїхати

Одразу після невдалого заколоту Євгенія Пригожина російський диктатор поїхав до Дагестану. Хоча насправді там був його двійник.

А згодом "в гості" до Путіна у Кремль приїхала дівчинка з Дагестану разом з батьками, яка нібито не змогла побачити його у Дербенті і дуже засмутилась. І тоді буцімто Путін запросив її в Москву. Під час спілкування з дагестанською дівчинкою він багато чого набалакав.

Це той справжній Путін, який сидить в Кремлі, зізнався цій дагестанській дівчинці, що він з Москви нікуди не виїжджає, а сидить в бункері. І саме тому, за його словами, вона й приїхала до нього. Адже він, справжній, приїхати до неї не може,

– наголосив ексспівробітник КДБ.

Російський диктатор у цій розмові фактично визнав, що до Дагестану приїжджав його двійник, тому що справжній Путін нікуди поїхати не може.

Як Путін особисто зізнався в існуванні у нього двійника: дивіться відео

Вигадав історію про приїзд дівчинки

"Ми вперше отримали абсолютний доказ від самого Путіна, що в Дагестані був його двійник. Тому що справжній Путін запевнив на камери, що сам нікуди не виїжджає. А також він зізнався, що його двійник не міг дати 5 мільярдів рублів Дагестану (Путін під час зустрічі з дівчинкою віддав наказ передати Дагестану таку суму – 24 Канал), тому що він не для того туди їздив", – пояснив Жирнов.

Двійник Путіна прибув до Дагестану, щоб показати "єдність народу та Путіна". Але передати Дагестану 5 мільярдів він не міг. Тому справжній Путін вигадав історію про дівчинку, яка заплакала через те, що не зустрілась з "президентом". І її нібито "запросили" в Кремль, щоб Путін оголосив, що передав їй та керівництву Дагестану гроші.

Адже двійник сказати це в Дагестані не міг. А як він це зробив би? Припустимо, дагестанське керівництво говорить двійнику, що нам не вистачає 5 мільярдів. А двійник дзвонить справжньому Путіну та питає: чи можу я від вас передати гроші?

– наголосив ексспівробітник КДБ.

Справжній Путін, на думку Сергія Жирнова, підтвердив, що дівчинка приїжджала, щоб він особисто озвучив про виділення коштів Дагестану.

Зверніть увагу! Нібито Владімір Путін 29 червня приїхав до Дагестану. Там він чи його двійник зустрічався з жителями Дербента. Однак одна 8-річна дівчинка Раісат Акіпова буцімто не потрапила на цю зустріч і навіть плакала через це. І тоді Путін запросив її з батьками до Москви. 4 липня він провів для них екскурсію по Кремлю та заявив, що передає Дагестану 5 мільярдів рублів.

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