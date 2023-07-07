Про це 24 Каналу розповіла оперна співачка, відеоблогерка, ексдепутатка держдуми Росії Марія Максакова. Вона розповіла кілька цікавих історій про юні роки Владіміра Путіна, який тільки намагався соціалізуватись. Однак виходило у нього не просто погано – він "славився" девіантною поведінкою.

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Останні появи Путіна з дітьми

28 червня Владімір Путін раптово з'явився у Дагестані. Там він поводився доволі розкуто – одразу "пішов в народ", обіймався з людьми. Не обійшлось і без поцілунків з дітьми. "Жертвою" Путіна стала дівчинка, що захотіла зробити селфі.

Однак на цьому історія не закінчилась. Днями диктатор запросив до Кремля дагестанську дівчинку, яка напередодні начебто дуже засмутилась, що не мала змоги поговорити з Путіним особисто. Він зустрів 8-річну Раісат Акіпову з обіймами, поцілунками та квітами.

Він справді поводиться дуже дивно. Це давно викликає дискусії та розмови, бо є певна синергія його пулу медійників та його власних рефлексій та "особливостей", а радше патологій. Але зрозуміло, з чого вони беруть кальку.

– зазначила Марія Максакова.

За її словами, ще в Радянському Союзі вожді розуміли, що можна використовувати дітей як гарний піар-хід.

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Історичні паралелі

Зокрема, відомим став випадок з дівчиною із тодішньої Бурят-Монгольської АРСР. Батьки привезли її на з'їзд, де був і Йосип Сталін. Тоді 8-річна Енгельсіна Маркізова мала вручити йому 2 букети у "потрібний момент". Однак дівчинка не стала чекати й підійшла прямо до столу, де сиділи всі вищі партійні чини.

Сталін тоді прийняв букет, взяв її на руки та поставив на стіл президії. Фото зі Сталіном та Гелею стали друкувати у газетах, підручниках. Його широко використовували для пропаганди, зокрема популярності набула фраза "за щасливе дитинство".

Кінець цієї історії був нещасливим, адже батька дівчинки репресували, а матір з дітьми відправили у заслання. Однак показовим було саме використання дітей для пропагандистських цілей. Що й досі використовує Владімір Путін вже у сучасній Росії.

"Вони зробили кальку. Ще й ці два букети – спеціально, як мені здається, "25 кадр" для тих, хто ще пам'ятає той час. Можливо, у свідомості останніх "отрядів Путіна" це мало викликати якусь паралель", – зазначила Максакова.

Зауважимо, що Владімір Путін під час зустрічі з Раісат Акіповою "випросив" у міністра фінансів Антона Сілуанова 5 мільярдів рублів на потреби Дагестану.

Путін – це той самий серійний маніяк, який заманює дітей цукерками. Тільки замість цукерок у нього "подарунки" від Сілуанова,

– наголосила ексдепутатка держдуми.

Виділити гроші на Дагестан вирішили якраз на тлі "щемливої" історії з дівчинкою, яка начебто дуже хотіла зустрітись з Путіним.

"Випив – і ставав садистом"

Є й інші цікаві історії, пов'язані з молодістю Владіміра Путіна, які свідчать про його доволі нездорові нахили. Так, є свідчення жінки, яку з подругою свого часу запросив ще молодий Путін на чемпіонат дзюдо. Пізніше з приятелем, яким було приблизно по 20 років, запросили неповнолітніх дівчат додому.

Путін зрештою вирішив продемонструвати всі прийоми з дзюдо на тій дівчинці. Звісно ж, після такого дійства дівчата швидко втекли.

"Судячи з цієї історії, можна зрозуміти, що інтерес до дівчаток – награний. Він ще тоді не знав, що з ними робити", – підкреслила Максакова.

Є й інші свідчення про дивну поведінку Путіна в молодому віці. Зокрема, колишня дружина диктатора – в молодості Людмила Шкребнева, розповідала, що він був дуже холодним, не турботливим.

Вартувало йому лише випити буквально чарку горілки, як в ньому прокидався садист-маніяк. Він починав її щипати, викручувати руки. Це все було в її книзі-спогадах,

– зауважила ексдепутатка.

Що цікаво, Путін ніяк за такі одкровення колишню дружину не покарав. Навіть видав її заміж за бізнесмена Артура Очеретного. А сама Людмила стала спільницею Путіна, адже володіє колекторними компаніями, які обкрадають в росіян те, що ще не встиг обікрасти Путін.

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