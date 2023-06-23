Вдень 22 червня Володимир Путін містичним способом відвідав водночас засідання окупантського Радбезу та покладав квіти на меморіалі невідомого солдата у Олександрівському саду. Втім, колишній депутат Держдуми Віктор Алксніс переконаний, що містики тут немає, передає 24 Канал.

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У Кремлі підтвердили наявність двійників Путіна

На офіційному сайті Кремля повідомили, що засідання Ради безпеки розпочалося об 11:55 за московським часом. На цьому Радбезі Путін обговорював і ситуацію російських військ в Україні. Та вже через 20 хвилин, о 12:15, Путіна вже сфотографували в Олександрівському саду, де він покладав квіти до меморіалу.

Цих 20 хвилин могло вистачити лише на дорогу від резиденції у Кремлі до Олександрівського саду. Можна було б припустити, що засідання Ради безпеки продовжилося після покладання квітів. Але вже о 13:05 Путін відвідав Музей Перемоги, а о 14:50 у нього відбулася зустріч із прем'єр-міністром, головою МЗС Катару Мухаммедом Аль Тані,

– повідомив Віктор Алксніс.

Та навіть ці 20 хвилин між початком зустрічі у Кремлі та покладанням квітів Путін використати на дорогу не міг, адже о 12:03 окупанти почали пряму трансляцію з засідання, і Путін все ще був на ньому. Проведення Радбезу підтвердило також одне з найбільших пропагандистських російських видань.

"Цікаво, який Путін був на Радбезі – справжній чи його двійник? А який Путін виконує обов'язки верховного головнокомандувача та керує "СВО" в Україні? А можливо, двійників кілька? І кожен із них призначений для певних заходів та дій?" – написав колишній депутат.

Втім, існує ще одна версія, яка може пояснити події, що відбулися 22 червня. Засідання Радбезу могло бути просто записаним наперед, а пряма трансляція тоді була би фейком. Та Алксніс не розуміє, навіщо Кремлю дурити росіян навіть у таких речах.

Що відомо про двійників Путіна