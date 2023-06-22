Про це 24 Каналу розповів Аббас Галлямов – російський опозиційний політтехнолог. На його думку, внаслідок своїх дій Владімір Путін перестав виглядати солідно в очах росіян.

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Путін вдає з себе "генерала"

З початком українського контрнаступу запит на "альтернативну історію" та філософування Путіна зовсім впав. Коли ЗСУ відбивають 8 населених пунктів за два тижні, така поведінка викликає багато питань.

"Це стало зрозумілим навіть для нього самого. В його останніх виступах є приховуваний відчай. Він нагадує шамана, який хоче зачаклувати реальність", – переконаний Галлямов.

За останній тиждень кремлівський диктатор тричі розповідав, скільки українських танків і бронетехніки було знищено від початку контрнаступу. До того ж цифри, які він наводить, виглядають надто вже неадекватно.

"Раніше Путін ніколи такого не робив, завжди вдаючи із себе стратега. Натомість оперативні питання коментували посадовці нижчого рівня", – зазначив політтехнолог.

Російський диктатор відчуває, що його слова не викликають довіри, й намагається знову і знову завоювати її брехнею. Він втратив солідність, а це головна риса для політика в консервативній країні.

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