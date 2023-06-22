Об этом 24 Каналу рассказал Аббас Галлямов – российский оппозиционный политтехнолог. По его мнению, из-за своих действий Владимир Путин перестал выглядеть солидно в глазах россиян.
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Путин притворяется генералом
С началом украинского контрнаступления запрос на "альтернативную историю" и философствование Путина совсем упал. Когда ВСУ отбивают 8 населенных пунктов через две недели, такое поведение вызывает много вопросов.
"Это стало понятно даже для него самого. В его последних выступлениях есть скрытое отчаяние. Он напоминает шамана, который хочет заколдовать реальность", – убежден Галлямов.
За последнюю неделю кремлевский диктатор трижды рассказывал, сколько украинских танков и бронетехники было уничтожено с начала контрнаступления. К тому же цифры, которые он приводит, выглядят слишком уж неадекватно.
"Раньше Путин никогда такого не делал, всегда прикидываясь стратегом. Вместе с тем оперативные вопросы комментировали чиновники более низкого уровня", – отметил политтехнолог.
Российский диктатор чувствует, что его слова не вызывают доверия, и пытается снова и снова завоевать его ложью. Он лишился солидности, а это главная черта для политика в консервативной стране.
Аббас Галлямов о странном поведении Путина: смотреть видео
У Путина плохие дела: возможные причины
- Утром 22 июня ВСУ ударили по Чонгарскому мосту, послав четкий сигнал России, о том, что все украинские территории будут деоккупированы.
- Пошатнулись и позиции Путина на международной арене: из-за неудач России на поле боя более осторожную позицию относительно российско-украинской войны занял Китай.
- Учитывая это все, оккупационным войскам не остается ничего другого, чем шантажировать мир устрашающими терактами, только напоминая этим о своей сущности.