Все заседание Совбеза проходило в дистанционном формате. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Путину сообщили о "безумных потерях" ВСУ

Кремлевский приспешник Патрушев доложил Путину, что якобы с 4 по 21 июня 2023 года российская армия "уничтожила более 13 тысяч солдат Вооруженных Сил Украины". Несмотря на это, он подчеркнул, что якобы эти данные "обобщены" и не воспроизводят "полную картину потерь" нашего государства.

Кроме того, Патрушев назвал ряд вымышленных чисел по поводу потерь ВСУ в технике.

Россияне якобы "уничтожили" столько техники украинцев:

246 танков (13 зарубежного образца);

595 бронемашин и БМП;

42 системы ракетного огня;

10 истребителей;

4 вертолета;

264 дроны;

424 автомобиля.

После этого бункерный дед заявил, что якобы "мобилизационный резерв Украины не безграничный". Однако добавил, что якобы Запад курирует все военные действия украинцев.

Похоже, что западные страны готовы воевать до последнего украинца,

– цинично заявил Путин.

Глава Кремля также отметил, что "резерв ВСУ пока не исчерпан". Поэтому он приказал российским командирам "выходить из этих реалий" во время построения боевой работы, то есть ликвидировать больше личного состава.

Шойгу также наврал о "уничтоженной технике" украинцев

Российский министр обороны Шойгу отчитался об оперативной ситуации на фронте. По его словам, ВСУ якобы "понесли существенные потери и снизили активность".

Кроме этого, наши солдаты якобы "перегруппировываются". Поэтому русская армия тоже "начала готовиться к этим шагам противника".

Путинский приспешник также рассказал, что количество поставленного ВСУ в 2023 году вооружения "не повлияет существенно на боевые действия". А также сказал, что россияне уничтожили 18 из 109 поставленных Киеву БМП Bradley.

Россияне также готовят "новые резервы"

Отдельно Шойгу отметил, что в среднем в сутки в Россию якобы поступают на контракт 1336 человек. То есть ежесуточно россияне "получают полк" новых военных.

Приспешник Путина "подсчитал", что по прямому контракту в вооруженные силы России якобы набрали 114 тысяч человек, а также еще более 50 тысяч так называемых добровольцев.

В заключение министр обороны России заверил Путина, что "до конца июня 2023 года будет сформирована резервная армия". Более того, Шойгу размечтался и об армейском корпусе, который якобы получит более 3 700 единиц техники.

Путин уже отличался маразматическими заявлениями ранее