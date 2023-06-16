Путин заявил, что Россия не будет сокращать ядерный арсенал. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Путин цинично высказался по поводу ядерного оружия России

На пленарном заседании так называемого Петербургского международного экономического форума Путин подчеркнул, что страны НАТО якобы хотят, чтобы Россия сократила свое ядерное оружие. Диктатор отметил, что это связано с тем, что страна-агрессорка имеет ее в большем объеме.

"У нас больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, и они знают об этом", – сказал он.

На такое предложение Путин ответил довольно грубо, сказав, что не собирается сокращать арсеналы. Таким образом, он доказал, что ядерный шантаж прекращать не собирается.

Они хотят, чтобы мы сократили ее – х*ин им,

– подчеркнул диктатор.

Кроме этого, президент России в очередной раз пригрозил "теоретическим использованием ядерного оружия по Украине" в случае угрозы существования России". Однако глава России заверил, что сейчас такой необходимости якобы нет.

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