Владимир Путин в лучших традициях маньяков и убийц пригрозил, что может уничтожить любое здание или сооружение в Киеве.

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Как сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, Россия якобы "уничтожила" 5 комплексов Patriot.

Если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов Patriot, что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в Киеве? Но мы этого не делаем по ряду причин,

– отметил бункерный дед.

По его словам, работы это нет нужды, ведь "на фронте противник успеха не имеет". Очевидно, такие заявления связаны с истерией на фоне мощного контрнаступления наших защитников. Кстати, даже сами россияне относятся к таким заявлениям своего лидера скептически. Они пишут:

"Да, а их (комплексов) было только 2, где еще 3 взялось, что ты принимал, товарищ, или кукуха совсем прогнила";

"Я бы его проверил на адекватность";

"Это хорошо что у х**лов успехов нет, но наши, где тогда? На одной линии стоять уже год, то не хорошо".

Что известно о ракетной атаке Киева 16 июня

В пятницу, 16 июня, в Киев прибыла делегация из Африки, привезшая инициативу содействия миру. Тем не менее, в то же время российские силы нанесли ракетный удар с помощью "Калибров" и "Кинжалов". Силы ПВО сбили во время атаки 12 ракет. Известно об уничтожении 6 "Калибров" и 6 "Кинжалов".

Во время визита африканская делегация как раз собиралась презентовать свой план, направленный на окончание войны. Согласно сообщению Reuters, среди составляющих этой инициативы есть пункты, предусматривающие полный вывод российских войск с территории Украины.