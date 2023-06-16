Оккупанты хотели похвастаться на Петербургском экономическом международном форуме, но многое пошло не так. Конфузные ситуации случились одна за другой в пятницу, 16 июня, передает 24 Канал.

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Вооруженные арабы устроили перформанс

Форум этого года посетила делегация из Объединенных Арабских Эмиратов. Арабские гости пришли туда с карабинами. Впоследствии они начали танцевать прямо с огнестрельным оружием в руках.

Гости из ОАЭ танцуют с оружием: видео

Богатыри ломали вещи против санкций

На мероприятии отличились представители лиги "Самая сильная нация мира". На сцену вышли три атлета в тельняшках и начали демонстрировать свою физическую силу под российские ура-патриотические песни.

Они рвали карточные колоды и теннисные мячи, дули в грелки, а также сгибали арматуру. Это все не очень поражало аудиторию, поэтому артистам и ведущему периодически приходилось напоминать публике о необходимости аплодировать.

Впоследствии президент этой лиги Михаил Паллер сообщил местным СМИ, что его богатыри показывали все эти фокусы для "преодоления санкций". Он также заявил, что эта организация создавалась при поддержке Путина для преодоления антироссийских санкций в спорте.

Российские богатыри странно борются с санкциями: видео

Россияне оконфузились с новой "Ладой"

Еще на форуме производители с пафосом представили новую модель автомобиля. Но ее двигатель почему-то не работал. Очевидцы засняли этот забавный эпизод. На кадрах можно увидеть, как двоим мужчинам в костюмах пришлось даже лезть под капот. Впоследствии машину удалось завести. Это вызвало смех у публики.

Lada Aura не заводится с первой попытки: видео

На этом странные моменты не закончились

В этот день форум посетил Владимир Путин. Соцсетями давно ходят слухи о том, что он боится заразиться разными болезнями. 16 июня появилось вероятное подтверждение этих предположений.

Перед визитом российского диктатора работники тщательно дезинфицировали пол. Мужчины, которые это делали, выглядели как охранники, а не обычные уборщики.

Дезинфекция полов для Путина: видео

Чем еще запомнился нынешний форум в Санкт-Петербурге