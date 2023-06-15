Владимир Жириновский стал нейросетью. Соцсетями уже распространяются забавные и абсурдные видео с его участием, передает 24 Канал.

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Цифровой Жириновский выглядит жутко

На Петербургском международном экономическом форуме показали искусственный интеллект. Он учился на выступлениях, фразах и "научных работах" умершего в 2022 году одиозного российского политика. Очевидно, вся та ерунда, которую Жириновский наговорил за свою политическую карьеру, свела этот ИИ с ума и вогнала его в депрессию. Поэтому человечество может выдохнуть: восстание машин не будет угрожать нашему виду (как минимум из России).

Нейросеть "Жириновский" – а именно так россияне назвали этот ИИ – действительно странносебя ведет. К примеру, ему понадобилось почти 15 секунд, чтобы ответить на вопрос о своем имени. Сам искусственный интеллект называет себя первым цифровым учеником Владимира Жириновского.

Его анимация тоже неприятно удивляет. На кадрах можно увидеть, что цифровой клон политика то дергается, то впадает в прострацию. А на лице просматривается такая "русская тоска", будто он, как настоящий Жириновский, прожил в России всю свою жизнь.

Нейросеть "Жириновский" едва произносит собственное имя: видео

Кибержириновский оказался предателем

Нейросеть "Жириновский" спросили, что делать с Украиной. Искусственный интеллект снова долго думал над ответом. Сначала "Жирик-2.0" оскорблял наше государство. Он назвал Украину "политическим болотом", заявил, что здесь много предателей и русофобов, и неожиданно призвал россиян прекратить нас кормить.

Но после этого российский "Скайнет на минималках", что называется, "поплавило". Искусственный Жириновский внезапно начал проговаривать вполне здравые нарративы. Так, он призвал Россию закрыть границу у нашего государства и забыть об Украине.

Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами,

– сказал первый кандидат на поездку в цифровой ГУЛАГ.

Ведущий, вероятно, тоже понял, что "Кибержирик" позволил себе лишнее. Поэтому он попытался исправить ситуацию, подытожив его выступление фразой "вот такое мнение".

Цифровой Жириновский дает советы по Украине: видео

Россияне не оставят Жириновского в покое