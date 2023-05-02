О них в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он вспомнил, как подростки взорвали здание ФСБ и как в Беларуси искали угнанный виртуальный танк.

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Искали виртуальные танки

В России в Minecraft происходят очень страшные дела, иронически отметил Шейтельман. Так, несколько лет назад подростки "взорвали" виртуальное здание ФСБ, а в реальной жизни их арестовали правоохранители и даже дали не условные сроки.

"Мне это напоминает историю об угнанном танке, когда начинались эти игры "танки-онлайн" в 2010-х годах и в Беларуси еще не разобрались с ними. Тогда один игрок подал жалобу, что его танк угнали, а белорусская милиция возбудила уголовное дело и разыскивала виновника. Ну потому что угон транспортного средства, у них есть статья, все было официально", – рассказал политтехнолог.

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Хорошо продуманная акция

А что касается "шабаша" возле виртуального памятника Жириновскому, то это хорошо продуманная акция, отметил спикер. Особенно на фоне сообщений об ИИ на базе интеллекта Жирововского, который планируют разработать в России.

То есть это нейросеть, которой "скормят" все выступления Жириновского, она будет говорить, как Жириновский и примет участие в выборах,

– отметил он.

Отметим, Minecraft – видеоигра, показывающая трехмерный сгенерированный мир из кубических блоков, которые можно использовать по своему усмотрению. Игра не ставит каких-либо конкретных целей, а предлагает возможность исследовать мир. Игроки могут построить любые объекты с помощью блоков, которые нужно сначала собрать.

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