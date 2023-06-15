Владімір Жиріновський став нейромережею. Соцмережами вже ширяться кумедні та абсурдні відео за його участю, передає 24 Канал.

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Цифровий Жиріновський виглядає моторошно

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі показали штучний інтелект. Він навчався на виступах, фразах та "наукових роботах" одіозного російського політика, що помер у 2022 році. Вочевидь уся та нісенітниця, яку Жиріновський наговорив за свою політичну кар'єру, звела цей ШІ з глузду та увігнала його в депресію. Тому людство може видихати: повстання машин не загрожуватиме нашому виду (як мінімум з Росії).

Нейромережа "Жиріновський" – а саме так росіяни назвали цей ШІ – дійсно дивно себе поводить. Наприклад, йому знадобилося майже 15 секунд, щоб відповісти на питання про своє ім'я. Сам штучний інтелект називає себе першим цифровим учнем Владіміра Жиріновського.

Його анімація теж неприємно дивує. На кадрах можна побачити, що цифровий клон політика то смикається, то впадає у прострацію. А на обличчі проглядається така "русская тоска", ніби він, мов справжній Жиріновський, прожив у Росії усе своє життя.

Нейромережа "Жиріновський" ледь вимовляє власне ім'я: відео

Кібержиріновський виявився зрадником

Нейромережу "Жиріновський" запитали, що робити з Україною. Штучний інтелект знову довго думав над відповіддю. Спочатку "Жирік-2.0" ображав нашу державу. Він назвав Україну "політичним болотом", заявив, що тут багато зрадників та русофобів, та несподівано закликав росіян припинити нас годувати.

Але після цього російський "Скайнет на мінімалках", що називається, "поплавило". Штучний Жиріновський раптово почав проговорювати цілком здорові наративи. Так, він закликав Росію закрити кордон біля нашої держави та забути про Україну.

Росія має дбати про своїх громадян, а не витрачати ресурси на непередбачувану Україну. Нехай вони самі розбираються зі своїми проблемами,

– сказав перший кандидат на поїздку до цифрового ГУЛАГу.

Ведучий, ймовірно, теж, зрозумів, що "Кібержирік" дозволив собі зайве. Тому він спробував виправити ситуацію, підсумувавши його виступ фразою "ось така думка".

Цифровий Жиріновський дає поради по Україні: відео

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