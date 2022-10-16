Ба більше, політика, який не раз потрапляв у гучні скандали, назвали зразковою православною людиною. Також зауважили, що він ні разу "не був помічений у богохульстві".

До теми Жиріновський був дуже корисним для Путіна, його немає ким замінити, – політолог

Яка країна, такі й "святі"

Російські патріоти звернулися до Патріарха Московського Кирила з проханням зарахувати Жириновського до лику святих за низку "заслуг". І заслуги ці, зауважимо, далекі від християнських цінностей. Так, росіяни зауважили, що експолітик спрогнозував початок так званої "спецоперації", мобілізації та "багатьох інших подій.

Прихильники ексголови партії ЛДПР вважають скандального політика "пророком сучасності та героєм свого часу".

Реакція на петицію

У самій партії ЛДПР теж прокоментували цю петицію.

Ми раді, що його численні прихильники шукають способи увічнити його, домогтися його визнання. Ми в ЛДПР теж докладаємо зусиль, щоб ім'я Володимира Вольфовича залишилося у віках, наприклад, у топоніміці різних міст, як у Москві, де на його честь вже названо вулицю,

– зазначили в партії.

Не обійшли таке звернення до Патріарха Московського Кирила у мережі.



В мережі відреагували на пропозицію канонізувати Жиріновського / Скриншот

А також користувачі твітера звернули увагу й на моральний рівень росіян.

Скандали з Жиріновським: що відомо

Жиріновський своєю одіозною поведінкою відомий давно. Так, у 2014 році він запропонував створити Середньоазіатський Федеральний округ, куди повинні були увійти Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, Киргизія та Таджикистан.

Жиріновський неодноразово закликав приєднати Україну до Росії, підтримав ідею про постачання в ЛНР і ДНР зброї. Ба більше, він у 2015 році в ефірі російського телеканалу з головним редактором радіостанції "Ехо Москви" на інтерактивній карті ділили територію України.

Пізніше він закликав завдати удару по Україні, щоб уникнути нападу на Кремль, а також виключити Україну з Організації Об'єднаних Націй. Усе це – через нібито утиски російської мови та дискримінацію російськомовних громадян.

У 2021 році ж слова Жиріновського спровокували скандал між Азербайджаном та Росією. Він заявив, що Південний Кавказ – це російська зона впливу, і що Росії треба повернутись на всі території Російської імперії та Радянського Союзу.

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